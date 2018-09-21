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  • ЦСКА сообщил о хакерской атаке на билетный сервис накануне матча со «Спартаком»

ЦСКА сообщил о хакерской атаке на билетный сервис накануне матча со «Спартаком»

21 сентября 2018, 18:36
4

Билетный сервис ЦСКА подвергся хакерской атаке. В настоящее время болельщики не могут приобрести билеты онлайн.

Ближайший домашний матч армейцы проведут со «Спартаком».

«Уважаемые болельщики! Сообщаем о том, что в настоящее время билетный сервис ПФК ЦСКА недоступен в связи с атакой хакеров.

В случае, если вы сегодня оплатили билеты, но они не пришли на электронную почту, то вы сможете скачать их вечером в личном кабинете.

Устранение неполадок займет несколько часов. О восстановлении полной работоспособности сервиса мы сообщим дополнительно», – говорится в сообщении пресс-службы.

Игра ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 23 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (4)
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Artemka69
1537544657
Это все происки ГосДепа!!!)))
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prezent2017
1537546235
Ибреев тоже обворовывают. Другие ибреи...
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Vickont
1537546603
Глушаков по синьке хотел купить билет на дерби и случайно взломал сервис, но билет так и не купил.
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Sedfeefd
1537547259
http://tansben.ru Составляют отличные экспрессы, брал подпиской на 20 дней. http://tansben.ru
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