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    ЦСКА сообщил о хакерской атаке на билетный сервис накануне матча со «Спартаком»

    Билетный сервис ЦСКА подвергся хакерской атаке. В настоящее время болельщики не могут приобрести билеты онлайн.

    Ближайший домашний матч армейцы проведут со «Спартаком».

    «Уважаемые болельщики! Сообщаем о том, что в настоящее время билетный сервис ПФК ЦСКА недоступен в связи с атакой хакеров.

    В случае, если вы сегодня оплатили билеты, но они не пришли на электронную почту, то вы сможете скачать их вечером в личном кабинете.

    Устранение неполадок займет несколько часов. О восстановлении полной работоспособности сервиса мы сообщим дополнительно», – говорится в сообщении пресс-службы.

    Игра ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 23 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    21.09.2018 18:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      Sedfeefd 21 сентября 2018, 19:27

      http://tansben.ru Составляют отличные экспрессы, брал подпиской на 20 дней.

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      -2
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 21 сентября 2018, 19:16

      Глушаков по синьке хотел купить билет на дерби и случайно взломал сервис, но билет так и не купил.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2018, 19:10

      Ибреев тоже обворовывают. Другие ибреи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 21 сентября 2018, 18:44

      Это все происки ГосДепа!!!)))

      1
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