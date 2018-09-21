ЦСКА сообщил о хакерской атаке на билетный сервис накануне матча со «Спартаком»

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Билетный сервис ЦСКА подвергся хакерской атаке. В настоящее время болельщики не могут приобрести билеты онлайн.
Ближайший домашний матч армейцы проведут со «Спартаком».
«Уважаемые болельщики! Сообщаем о том, что в настоящее время билетный сервис ПФК ЦСКА недоступен в связи с атакой хакеров.
В случае, если вы сегодня оплатили билеты, но они не пришли на электронную почту, то вы сможете скачать их вечером в личном кабинете.
Устранение неполадок займет несколько часов. О восстановлении полной работоспособности сервиса мы сообщим дополнительно», – говорится в сообщении пресс-службы.
Игра ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 23 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.