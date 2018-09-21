Букмекеры в три раза понизили коэффициенты на увольнение Карреры после поражения «Спартака» от «Рапида»

Букмекерские компании продолжают оценивать шансы на уход главного тренера «Спартака» Массимо Карреры со своего поста.

Еще в четверг утром коэффициент на то, что специалист покинет клуб, составлял 5.50. Но уже сегодня он резко упал до 1.85. Аналогичный коэффициент предлагается на то, что итальянец продолжит свое пребывание в «Спартаке» после нового года.

В четверг «Спартак» проиграл «Рапиду» (0:2) в матче первого тура группового раунда Лиги Европы. В прошлое воскресенье красно-белые потерпели первое поражение в РПЛ, уступив на своем поле «Ахмату» (1:2).

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