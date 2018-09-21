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    Букмекеры в три раза понизили коэффициенты на увольнение Карреры после поражения «Спартака» от «Рапида»

    Букмекерские компании продолжают оценивать шансы на уход главного тренера «Спартака» Массимо Карреры со своего поста.

    Еще в четверг утром коэффициент на то, что специалист покинет клуб, составлял 5.50. Но уже сегодня он резко упал до 1.85. Аналогичный коэффициент предлагается на то, что итальянец продолжит свое пребывание в «Спартаке» после нового года.

    В четверг «Спартак» проиграл «Рапиду» (0:2) в матче первого тура группового раунда Лиги Европы. В прошлое воскресенье красно-белые потерпели первое поражение в РПЛ, уступив на своем поле «Ахмату» (1:2).

    Больше информации по ставкам можно найти в телеграме: t-do.ru/bets_are_made

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2018 17:45
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 21:21

      До чего только не додумаются.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 21 сентября 2018, 20:24

      цСКА СПАРТАК 0 1 И ОПЯТЬ 5.45)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1307

      21082014 21 сентября 2018, 20:04

      ничего святого для букмекеров не было и не будет.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 21 сентября 2018, 18:39

      Требуется импортозамещение.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2018, 18:38

      А чё будет после поражения от коняшек...?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > prezent2017 21 сентября 2018, 20:19

      Ничего не будет, его как минимум до зимы трогать не будут.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik > prezent2017 21 сентября 2018, 22:59

      Независимо от исхода матча можно быть уверенным что коэффициент на увольнение сильно скакнёт.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 сентября 2018, 18:19

      букамеки сраные и тут деньги гребут на ставках ладно на матчи ставить . Нашли над людьми кэф. ставить это напоминает торговлю рабами на торгах в Африке Сегодня он 5 долл. с полным ртом зубов а завтра если 4 выпадут то он уже 1 долл стоит. ИДИОТИЗМ

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 сентября 2018, 18:16

      Пришло время сообразительных и ушлых косить бабло на всём и вся...

      5
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      Рейтинг: +9164

      vm777 21 сентября 2018, 18:00

      Все команды в чемпе бывали в кризисе, но про увольнение говорят лишь применительно к Каррере, уже 3-й год.

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 21 сентября 2018, 17:55

      Буки - ещё те пронырливые жуки!.. Лопатят инфу, цепляют события и пережёвывают инсайд, а на выходе выкатывают кэфы в беспроигрышном для себя варианте...

      5
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 21 сентября 2018, 17:49

      На заметку Спартаку - сейчас Зидан без работы ))

      4
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 > WhiteEgon 21 сентября 2018, 19:30

      Хорошая мысля!Вместо Промеса!!!)))

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