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  • Букмекеры в три раза понизили коэффициенты на увольнение Карреры после поражения «Спартака» от «Рапида»

Букмекеры в три раза понизили коэффициенты на увольнение Карреры после поражения «Спартака» от «Рапида»

21 сентября 2018, 17:45
13

Букмекерские компании продолжают оценивать шансы на уход главного тренера «Спартака» Массимо Карреры со своего поста.

Еще в четверг утром коэффициент на то, что специалист покинет клуб, составлял 5.50. Но уже сегодня он резко упал до 1.85. Аналогичный коэффициент предлагается на то, что итальянец продолжит свое пребывание в «Спартаке» после нового года.

В четверг «Спартак» проиграл «Рапиду» (0:2) в матче первого тура группового раунда Лиги Европы. В прошлое воскресенье красно-белые потерпели первое поражение в РПЛ, уступив на своем поле «Ахмату» (1:2).

Больше информации по ставкам можно найти в телеграме: t-do.ru/bets_are_made

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Рапид Каррера Массимо
Комментарии (13)
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WhiteEgon
1537541370
На заметку Спартаку - сейчас Зидан без работы ))
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insider_retro
1537541754
Буки - ещё те пронырливые жуки!.. Лопатят инфу, цепляют события и пережёвывают инсайд, а на выходе выкатывают кэфы в беспроигрышном для себя варианте...
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vm777
1537542037
Все команды в чемпе бывали в кризисе, но про увольнение говорят лишь применительно к Каррере, уже 3-й год.
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Рубик Докоян
1537542980
Пришло время сообразительных и ушлых косить бабло на всём и вся...
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Полная Канистра
1537543159
букамеки сраные и тут деньги гребут на ставках ладно на матчи ставить . Нашли над людьми кэф. ставить это напоминает торговлю рабами на торгах в Африке Сегодня он 5 долл. с полным ртом зубов а завтра если 4 выпадут то он уже 1 долл стоит. ИДИОТИЗМ
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prezent2017
1537544303
А чё будет после поражения от коняшек...?
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Taps
1537544361
Требуется импортозамещение.
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21082014
1537549480
ничего святого для букмекеров не было и не будет.
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PNZ1985
1537550649
цСКА СПАРТАК 0 1 И ОПЯТЬ 5.45)
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zigbert
1537554064
До чего только не додумаются.
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