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    Ловчев: «Каррера как пришел, так и ушел. А Глушаков и Ещенко остаются в «Спартаке». И «Спартак» у них в душе»

    Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение по поводу отстранения из команды защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова.

    После поражения от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой в адрес главного тренера москвичей Массимо Карреры. Под этим постом поставили лайки Ещенко и Глушаков, в результате чего итальянский специалист отстранил их от тренировок с основным составом.

    «Эпопея с кликами, а затем история с Глушаковым и его семьей, которую сюда прицепили, конечно, сказались на «Спартаке».

    Часто критикую игру «Спартака». Особенно защиту – тех же Ещенко, Диму Комбарова. За ошибки, за то, что нормально в штрафную подать не могут. Но они для меня, как и Тема Ребров, Денис Глушаков остаются младшими спартаковскими братьями. Да, многие в запасе уже, время их постепенно уходит. Но они сделали «Спартак» чемпионом! И я всегда остаюсь на их стороне, уважаю. И продолжу критиковать, если игра их плоха.

    Что же такого случилось, что Карреру настолько задело? Из-за кликов взять и отцепить игроков? Знаете, Каррера как пришел, так и ушел, как и любой тренер, а эти ребята остаются в «Спартаке». И «Спартак» – у них в душе.

    Глушаков – честный человек. Я подчеркиваю – честный. И футболист хороший. Вот их с Ещенко отстраняют от игры с «Рапидом», хотя, насколько знаю, команда ходила к руководству и просила, чтобы их вернули. Этого не происходит. Что мы видим? Команду будто на глазах разрушают. В Вене она выглядела очень блеклой.

    Уважаю Наиля Измайлова, Сережу Родинова, но надо было попытаться успокоить обстановку, сделать так, чтобы Глушаков и Ещенко на поле доказывали, что зря их тренер хочет списать. А тут что получилось? Да, мне нравится, как играет Рассказов, нравится, как действует Максименко, который и спасает, но при этом и пускает часто. Так что ему надо дать передохнуть, указав тем самым на такие моменты. Все-таки и Ребров в команде по-прежнему есть.

    Но Каррера, к большому сожалению, поплыл... Да, у Дениса не лучшие времена, но я его всегда буду поддерживать. Главное, чтобы Ден не сорвался. Не надо отвечать на все, что есть сейчас.

    Поддержите Глушакова, болельщики спартаковские!» – написал Ловчев в телеграме.

    Источник: Telegram

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    21.09.2018 15:11
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 22 сентября 2018, 00:24


      популист
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      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 21 сентября 2018, 21:17

      Субъективное мнение заслуженного человека и не более того. Просто в его время при Союзе не было зажравшихся миллионеров, вот он и не понимает, как игроки могут разрушить микроклимат в команде.

      4
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Антибиотик 22 сентября 2018, 00:10

      Либо же он один из тех, кто метит на какое-то место в Спартаке.
      Поэтому и поддерживает балласт.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Антибиотик 22 сентября 2018, 07:28

      И в Союзе микроклимат в команде разрушали будь здоров. Коллективными частыми пьянками, договорняками, сливали игры сплавляя тренера, писали анонимки, письма коллективные, ходили к руководству ведомств и партийному руководству, говоря или мы или он и т.д.

      1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 21 сентября 2018, 21:09

      какой в душе))) Глушаков сам говорил что Спартак ненавидит, посмотрите на ю.убе!!! будучи игроком Локо!!!

      1
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 21 сентября 2018, 20:41

      калиостро сам не уйдёт , в контракте неустойка от клуба , посему будет и дальше гадать на кофейной гуще кого поставить мудак. а там за ним интриган из диномо киив ещё хужеп . что за ***-во

      -1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 19:49

      Глушаков уже давно не радует своей игрой и вины Карреры в этом нет. Просто надо более серьезно относится к тренировкам и своем месте в Спартаке. А не поддерживать провокаторов типа Назарова. Вот это и говорит о том что у него нет совести.

      11
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 сентября 2018, 19:13

      макароны сливают по полной.

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 21 сентября 2018, 19:12

      А с чего,у Глушакова,в душе Спартак??? Не он ли,заявлял,что никогда не придёт в Спартак,а через пару лет,подписал контракт?! Вы,дядя Ловчев,прежде чем говорить,думайте...

      5
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      Рейтинг: +1311

      Taps 21 сентября 2018, 18:40

      У них всех в душе только бабло.

      -2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Taps 21 сентября 2018, 18:56

      оказывается мозги то у тебя голубые !!! у своих в болоте поройся что у них в душе. Ангелочки прямо

      4
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 21 сентября 2018, 18:07

      Карера сделал Спам чемпионом

      2
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 21 сентября 2018, 17:59

      Если Глушаков профессионал, то он должен понимать, что если ты не в форме и тебя не ставят в основу, это не значит, что надо плести интриги внутрии команды. Он был капитаном, он должен был сплотить, мотивировать команду, даже если ты не на поле. А что было в прошлом году, когда ему с комбариком контракт продливали. Нет контракта нет игры? Если ты профессионал ты должен доиграть контракт действующий, а не ныть чтобы тебе зарплату подняли. Они и без повышения получали миллионы. Поэтому и в Европу не едут, так как игроки его уровня получают гараздо меньше. В душе у них цифры с нулями на банковском счёте, а не Спартак. Скажу честно если избавятся от этих халявщиков то не расстроюсь. А если как Дзюба докажут что с ними не зря продливали контракт, то уважуха от болел.

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