Ловчев: «Каррера как пришел, так и ушел. А Глушаков и Ещенко остаются в «Спартаке». И «Спартак» у них в душе»

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение по поводу отстранения из команды защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова.

После поражения от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой в адрес главного тренера москвичей Массимо Карреры. Под этим постом поставили лайки Ещенко и Глушаков, в результате чего итальянский специалист отстранил их от тренировок с основным составом.

«Эпопея с кликами, а затем история с Глушаковым и его семьей, которую сюда прицепили, конечно, сказались на «Спартаке».

Часто критикую игру «Спартака». Особенно защиту – тех же Ещенко, Диму Комбарова. За ошибки, за то, что нормально в штрафную подать не могут. Но они для меня, как и Тема Ребров, Денис Глушаков остаются младшими спартаковскими братьями. Да, многие в запасе уже, время их постепенно уходит. Но они сделали «Спартак» чемпионом! И я всегда остаюсь на их стороне, уважаю. И продолжу критиковать, если игра их плоха.

Что же такого случилось, что Карреру настолько задело? Из-за кликов взять и отцепить игроков? Знаете, Каррера как пришел, так и ушел, как и любой тренер, а эти ребята остаются в «Спартаке». И «Спартак» – у них в душе.

Глушаков – честный человек. Я подчеркиваю – честный. И футболист хороший. Вот их с Ещенко отстраняют от игры с «Рапидом», хотя, насколько знаю, команда ходила к руководству и просила, чтобы их вернули. Этого не происходит. Что мы видим? Команду будто на глазах разрушают. В Вене она выглядела очень блеклой.

Уважаю Наиля Измайлова, Сережу Родинова, но надо было попытаться успокоить обстановку, сделать так, чтобы Глушаков и Ещенко на поле доказывали, что зря их тренер хочет списать. А тут что получилось? Да, мне нравится, как играет Рассказов, нравится, как действует Максименко, который и спасает, но при этом и пускает часто. Так что ему надо дать передохнуть, указав тем самым на такие моменты. Все-таки и Ребров в команде по-прежнему есть.

Но Каррера, к большому сожалению, поплыл... Да, у Дениса не лучшие времена, но я его всегда буду поддерживать. Главное, чтобы Ден не сорвался. Не надо отвечать на все, что есть сейчас.

Поддержите Глушакова, болельщики спартаковские!» – написал Ловчев в телеграме.