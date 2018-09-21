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  • Ловчев: «Каррера как пришел, так и ушел. А Глушаков и Ещенко остаются в «Спартаке». И «Спартак» у них в душе»

Ловчев: «Каррера как пришел, так и ушел. А Глушаков и Ещенко остаются в «Спартаке». И «Спартак» у них в душе»

21 сентября 2018, 15:11
38

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение по поводу отстранения из команды защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова.

После поражения от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой в адрес главного тренера москвичей Массимо Карреры. Под этим постом поставили лайки Ещенко и Глушаков, в результате чего итальянский специалист отстранил их от тренировок с основным составом.

«Эпопея с кликами, а затем история с Глушаковым и его семьей, которую сюда прицепили, конечно, сказались на «Спартаке».

Часто критикую игру «Спартака». Особенно защиту – тех же Ещенко, Диму Комбарова. За ошибки, за то, что нормально в штрафную подать не могут. Но они для меня, как и Тема Ребров, Денис Глушаков остаются младшими спартаковскими братьями. Да, многие в запасе уже, время их постепенно уходит. Но они сделали «Спартак» чемпионом! И я всегда остаюсь на их стороне, уважаю. И продолжу критиковать, если игра их плоха.

Что же такого случилось, что Карреру настолько задело? Из-за кликов взять и отцепить игроков? Знаете, Каррера как пришел, так и ушел, как и любой тренер, а эти ребята остаются в «Спартаке». И «Спартак» – у них в душе.

Глушаков – честный человек. Я подчеркиваю – честный. И футболист хороший. Вот их с Ещенко отстраняют от игры с «Рапидом», хотя, насколько знаю, команда ходила к руководству и просила, чтобы их вернули. Этого не происходит. Что мы видим? Команду будто на глазах разрушают. В Вене она выглядела очень блеклой.

Уважаю Наиля Измайлова, Сережу Родинова, но надо было попытаться успокоить обстановку, сделать так, чтобы Глушаков и Ещенко на поле доказывали, что зря их тренер хочет списать. А тут что получилось? Да, мне нравится, как играет Рассказов, нравится, как действует Максименко, который и спасает, но при этом и пускает часто. Так что ему надо дать передохнуть, указав тем самым на такие моменты. Все-таки и Ребров в команде по-прежнему есть.

Но Каррера, к большому сожалению, поплыл... Да, у Дениса не лучшие времена, но я его всегда буду поддерживать. Главное, чтобы Ден не сорвался. Не надо отвечать на все, что есть сейчас.

Поддержите Глушакова, болельщики спартаковские!» – написал Ловчев в телеграме.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Ловчев Евгений
Комментарии (38)
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Рубик Докоян
1537532876
До прихода в клуб " Спартак" Глушаков отыграл в 4 клубах, Ещенко в 10, что и кто у них в душе, духовникам лучше знать. Мы уже видели не раз как игроки публично целовали эмблемы клубов, а потом уходили к заклятым конкурентам и делали там тоже самое.
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insider_retro
1537532898
Плохо, когда в сердце надежда, в голове бестолковщина, а в душе бардак... "Самое важное — это навести порядок в душе. Соблюдаем три «не»: не жалуемся, не обвиняем, не оправдываемся..." (Джордж Бернард Шоу)
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serppion
1537534608
Евгений Серафимович, вы настолько неадекватны насколько и стары. Ваше время давно ушло, вы не в состоянии оценивать реальность. Говорю резко, может, хоть такая прямота дойдет до ваших извилин. Глушаков, Ещенко - подлецы, хоть и числятся спартаковцами. Так раньше коммуняки судили членов своей партии - гад он, знамо дело, еще тот, зато придерживается политики ВКПб. Сдали и давно не тянут Комбаров с Самедовым. Они уже не осетрина второй свежести, а тухлятина первостатейная. А вы, Евгений Серафимович, вроде фельдфебеля в обоссаных лампасах: "Они сделали «Спартак» чемпионом! И я всегда остаюсь на их стороне, уважаю".
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мы_не_рабы
1537536014
Уже писал, что Симонян выгнал бы Ловчева и еже с ним в три секунды. Нельзя жить только прошлыми заслугами. А приходят и уходят не только тренеры, но и футболисты. А сливать тренера, являясь капитаном команды, это последнее дело. Так было с Унаи Эмери, так происходит и сейчас. Ловчев всегда поддерживал российских тренеров, поэтому его мнение - очень субъективное и предвзятое.
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slavа0508
1537538605
А моё мнение....что главные виновники то что сейчас происходит в команде....это те люди кто устроил в команде саботаж..а Глушак один из лидеров этой смуты однозначно.....не знаю что не устроило игроков...скорей всего заставляли пахать на тренировках и на поле......а какая там пахота....когда перед важнейшим матчем с Динамо в прошлом сезоне.....капитан развлекается в бане с шлюхами
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Мары
1537538784
Ловчев , не включай дурака. Парней отстранили не за лайки, а за не что другое, что им Измайлов пообещал.
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Отчаянный Пердун
1537538841
Не надо тренера во всём винить!!! У Спартака их было много за последнее время. И у многих не пошло, а тренера были не плохие!!! Все вопросы к команде которая не выкладывается на 100% то не добегают, то пижонят голевые моменты. А в результате плохой тренер!!! Яркий пример этому Эмери (тренерикша), после Спартака 3 ЛЕ с Севильей взял.
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Полная Канистра
1537539043
ловчев когда ты уйдёшь ???? твои умо заключения и врач психолог не может понять
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general.lizyukov
1537540400
Банковский счёт у них в душе, а не команда. Каррера хотя бы пытается честно отрабатывать зарплату, а эти клоуны только и могут что ныть и жаловаться, если что не по их.
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zigbert
1537548591
Глушаков уже давно не радует своей игрой и вины Карреры в этом нет. Просто надо более серьезно относится к тренировкам и своем месте в Спартаке. А не поддерживать провокаторов типа Назарова. Вот это и говорит о том что у него нет совести.
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