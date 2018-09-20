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  • Рамос установил рекорд по количеству желтых карточек в Лиге чемпионов

Рамос установил рекорд по количеству желтых карточек в Лиге чемпионов

20 сентября 2018, 16:26
12

Защитник «Реала» Серхио Рамос вышел в абсолютные лидеры среди всех игроков по количеству желтых карточек в Лиге чемпионов.

Испанец получил предупреждение на 23-й минуте матча первого тура группового раунда с «Ромой» (3:0). Эта желтая карточка стала для него 37-й в турнире. Таким образом он на одно предупреждение обошел бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза.

За все время выступлений в чемпионате Испании 32-летний заработал 165 желтых и 19 красных карточек, что также является рекордом Примеры.

Источник: Gianlucadimarzio
Лига чемпионов Реал Рамос Серхио
Комментарии (12)
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dinar7777dinar
1537450151
да рамос известная грязная тварь !
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САНЁК17
1537450794
Все испанцы того
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insider_retro
1537452944
Рекорд - это достижение из области статистики, но первенство в этом направлении, Серхио, вряд ли уступит до завершения карьеры...)) Бойцовские качества нередко граничат с грубостью...
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Jenea83
1537454151
Вот это достижение))
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XoVoS
1537458934
Надо дать ему золотой карточку
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zigbert
1537460520
В карьере ,наверняка к сотне приближается.
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LAY394
1537522914
Повезло ему что ковтун не играет
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