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    Рамос установил рекорд по количеству желтых карточек в Лиге чемпионов

    Защитник «Реала» Серхио Рамос вышел в абсолютные лидеры среди всех игроков по количеству желтых карточек в Лиге чемпионов.

    Испанец получил предупреждение на 23-й минуте матча первого тура группового раунда с «Ромой» (3:0). Эта желтая карточка стала для него 37-й в турнире. Таким образом он на одно предупреждение обошел бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза.

    За все время выступлений в чемпионате Испании 32-летний заработал 165 желтых и 19 красных карточек, что также является рекордом Примеры.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    20.09.2018 16:26
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +567

      LAY394 21 сентября 2018, 12:41

      Повезло ему что ковтун не играет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 19:22

      В карьере ,наверняка к сотне приближается.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 20 сентября 2018, 18:55

      Надо дать ему золотой карточку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 20 сентября 2018, 17:35

      Вот это достижение))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 20 сентября 2018, 17:15

      Рекорд - это достижение из области статистики, но первенство в этом направлении, Серхио, вряд ли уступит до завершения карьеры...)) Бойцовские качества нередко граничат с грубостью...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 20 сентября 2018, 16:39

      Все испанцы того

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 20 сентября 2018, 16:29

      да рамос известная грязная тварь !

      3
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BeB. 20 сентября 2018, 16:48

      лучший цз в мире? хахахаа !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > dinar7777dinar 20 сентября 2018, 16:56

      А кто лучше ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > кузнецов артем 20 сентября 2018, 17:09

      всяко не рамос ! он привозит дай бог !

      0
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      Рейтинг: +223

      Cupota > кузнецов артем 21 сентября 2018, 12:09

      Ван Дейк.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Cupota 21 сентября 2018, 12:26

      Не смеши, парень 2 сезон на высшем уровне проводит, неизвестно где Ливерпуль будет в конце сезона...

      0
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