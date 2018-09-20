Рамос установил рекорд по количеству желтых карточек в Лиге чемпионов

Защитник «Реала» Серхио Рамос вышел в абсолютные лидеры среди всех игроков по количеству желтых карточек в Лиге чемпионов.

Испанец получил предупреждение на 23-й минуте матча первого тура группового раунда с «Ромой» (3:0). Эта желтая карточка стала для него 37-й в турнире. Таким образом он на одно предупреждение обошел бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза.

За все время выступлений в чемпионате Испании 32-летний заработал 165 желтых и 19 красных карточек, что также является рекордом Примеры.