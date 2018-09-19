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    Йиранек: «ЦСКА и «Виктория» будут действовать очень осторожно, множества голов ждать не стоит»

    Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек не ждет открытого футбола с большим количеством забитых голов в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Викторией» и ЦСКА.

    «Безусловно, «Виктория» хочет победить в предстоящем матче. Они играют дома и понимают, что в матче с ЦСКА им в любом случае будет проще, чем в играх с остальными соперниками по группе.

    Для московского клуба эта встреча тоже очень важна. Думаю, команды будут действовать очень осторожно, множества голов ждать не стоит», — приводят слова Йиранека «Известия».

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА состоится сегодня, 19 сентября, в Пльзени на стадионе «Дусан Арена», в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    19.09.2018 09:16
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