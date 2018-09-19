Ван Дейк: «У нас не было плана по сдерживанию Неймара»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк дал комментарий после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:2). Британцы добыли победу в компенсированное время.

«У нас не было плана, как остановить Неймара, был план, как остановить всю команду. У «ПСЖ» много великолепных игроков, и мы здорово справились со своей задачей. Все воодушевлены.

Мы верили, всегда надо верить. Мы хотим как минимум повторить результат прошлого сезона. Это очень сложно, но верить необходимо», – сказал голландец.

«Ливерпуль» – действующий финалист турнира.