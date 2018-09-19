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    Ван Дейк: «У нас не было плана по сдерживанию Неймара»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк дал комментарий после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:2). Британцы добыли победу в компенсированное время.

    «У нас не было плана, как остановить Неймара, был план, как остановить всю команду. У «ПСЖ» много великолепных игроков, и мы здорово справились со своей задачей. Все воодушевлены.

    Мы верили, всегда надо верить. Мы хотим как минимум повторить результат прошлого сезона. Это очень сложно, но верить необходимо», – сказал голландец.

    «Ливерпуль» – действующий финалист турнира.

    Источник: УЕФА

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    19.09.2018 01:27
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 19 сентября 2018, 07:33

      ....а он сам попал

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