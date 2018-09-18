Комличенко: «ЦСКА – фаворит в игре с «Викторией». Но если хозяева закроются, армейцам придется непросто»

Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов между «Викторией» из Пльзеня и ЦСКА.

Встреча состоится в Чехии в среду, 19 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Мы довольно открыто с ними сыграли (прим. – в матче шестого тура чемпионата Чехии «Млада Болеслав» проиграла «Виктории» со счетом 1:6), плохо действовали в обороне, вот и пропустили шесть мячей. Крменчик в той встрече забил три мяча. На него в принципе играет вся команда. Он хорошо замыкает в касание, эффективен в силовой борьбе, на втором этаже.

Еще выделил бы у «Виктории» левого полузащитника и центральных защитников. Тем не менее, считаю ЦСКА фаворитом в этой встрече. Хотя много будет зависеть от того, в какой футбол сыграют хозяева. Если закроются, армейцам придется, конечно, непросто», – сказал Комличенко.