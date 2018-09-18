Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Комличенко: «ЦСКА – фаворит в игре с «Викторией». Но если хозяева закроются, армейцам придется непросто»

    Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов между «Викторией» из Пльзеня и ЦСКА.

    Встреча состоится в Чехии в среду, 19 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Мы довольно открыто с ними сыграли (прим. – в матче шестого тура чемпионата Чехии «Млада Болеслав» проиграла «Виктории» со счетом 1:6), плохо действовали в обороне, вот и пропустили шесть мячей. Крменчик в той встрече забил три мяча. На него в принципе играет вся команда. Он хорошо замыкает в касание, эффективен в силовой борьбе, на втором этаже.

    Еще выделил бы у «Виктории» левого полузащитника и центральных защитников. Тем не менее, считаю ЦСКА фаворитом в этой встрече. Хотя много будет зависеть от того, в какой футбол сыграют хозяева. Если закроются, армейцам придется, конечно, непросто», – сказал Комличенко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2018 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 сентября 2018, 19:07

      надо разламывать оборону.... свои 6 очей необходимо взять с этим соперником .... реал и рома вольностей не позволят

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11