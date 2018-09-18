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    Джикия будет капитаном «Спартака» после отстранения Глушакова

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия станет капитаном команды в матче первого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» после отстранения от работы с основным составом полузащитника Дениса Глушакова. Вероятнее всего, 24-летний игрок сохранит капитанскую повязку и в дальнейшем.

    Глушакова назначили капитаном перед началом нынешнего сезона. При этом главный тренер красно-белых Массимо Каррера был против этого, так как после завершения РПЛ-2017/18 настаивал на продаже или аренде хавбека. Итальянец хотел отдать повязку Джикии.

    В итоге капитан определялся путем голосования среди футболистов, большинство из которых выбрало Глушакова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2018 17:50
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +309

      Ден71 18 сентября 2018, 19:46

      :) Амкар рулит )

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 18 сентября 2018, 19:40

      Дерьмократия!...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      Антимат 18 сентября 2018, 19:20

      Еще Ленин писал, что нельзя верить большинству, ибо большинство людей идиоты.

      3
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      Рейтинг: -34

      kiop46 18 сентября 2018, 19:11

      Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 19:01

      Мне кажется капитаном должен быть Зобнин. Но и Джикия достоин.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы > zigbert 18 сентября 2018, 19:03

      Жора пожестче Ромы, напихать может.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert > Братья Васильевы 18 сентября 2018, 19:14

      С этим согласен. Что верно то верно.

      3
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 18 сентября 2018, 18:22

      Джикия - мужчина, Каррера - мужчина. Глушаков -? Надо подумать...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +839

      dimag 18 сентября 2018, 18:20

      Зря Дениска с Карерой самогонку глушил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 18 сентября 2018, 18:17

      Ничего не понимает Каррера в нашем советском коллективизме. Зря он эту бучу замутил...

      0
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Нас Много 18 сентября 2018, 18:19

      Зря или нет посмотрим в дальнейшем!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 сентября 2018, 18:08

      Кто то уже мечтает о падении Спартака ?
      Наивные.Уйдут эти, так на их места ещё более крепкие придут.
      Состав то глубокий и только видимо вмешательство боссов клуба, не давало Массимо развернуться во всю силу.

      5
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Мары 18 сентября 2018, 18:14

      "Состав то глубокий и только видимо вмешательство боссов клуба, не давало Массимо развернуться во всю силу."


      Хто ?
      Юхан свет Гераскин "лютовал" и "не давал"?
      Поэтому его и убрали от греха из клуба? )))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 18 сентября 2018, 18:19

      Сам же сказал дождёмся матча в Вене.
      Вот там всё и увидишь.

      1
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Мары 18 сентября 2018, 18:25

      Это я так...
      Просто вспомнил Юхана Гераскина...
      Интересное словосочетание: как Альфред Терентьич Тараканов в исполнении Эраста Гарина в старом фильме "Музыкальная история". ))))))))))

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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 18 сентября 2018, 18:26

      + :))

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 сентября 2018, 18:04

      Мда, с такой ситуацией в команде спартачи точно сольют дерби армейцам, чему я, как болельщик ЦСКА, буду очень рад.
      Казалось бы, у Спартака всё есть: хорошие результаты (правда вылет из ЛЧ их подпортил), отличные тренер, преданные болельщики, высокая посещаемость, много денег, так почему они всё ещё конфликтуют между собой? Раньше у них большинства из вышесказанного не было, однако команда всё равно выглядела дружнее. А сейчас, что происходит? С жиру бесятся?

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > BRO_football 18 сентября 2018, 18:19

      Я не буду рад проигранному дерби, но респект тебе за объективность! А дерби? Доживём до воскресенья!

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