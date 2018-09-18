Джикия будет капитаном «Спартака» после отстранения Глушакова

Защитник «Спартака» Георгий Джикия станет капитаном команды в матче первого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» после отстранения от работы с основным составом полузащитника Дениса Глушакова. Вероятнее всего, 24-летний игрок сохранит капитанскую повязку и в дальнейшем.

Глушакова назначили капитаном перед началом нынешнего сезона. При этом главный тренер красно-белых Массимо Каррера был против этого, так как после завершения РПЛ-2017/18 настаивал на продаже или аренде хавбека. Итальянец хотел отдать повязку Джикии.

В итоге капитан определялся путем голосования среди футболистов, большинство из которых выбрало Глушакова.