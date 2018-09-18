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Джикия будет капитаном «Спартака» после отстранения Глушакова

18 сентября 2018, 17:50
19

Защитник «Спартака» Георгий Джикия станет капитаном команды в матче первого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» после отстранения от работы с основным составом полузащитника Дениса Глушакова. Вероятнее всего, 24-летний игрок сохранит капитанскую повязку и в дальнейшем.

Глушакова назначили капитаном перед началом нынешнего сезона. При этом главный тренер красно-белых Массимо Каррера был против этого, так как после завершения РПЛ-2017/18 настаивал на продаже или аренде хавбека. Итальянец хотел отдать повязку Джикии.

В итоге капитан определялся путем голосования среди футболистов, большинство из которых выбрало Глушакова.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей
Комментарии (19)
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derrik2000
1537282649
"Глушакова назначили капитаном перед началом нынешнего сезона. При этом главный тренер красно-белых Массимо Каррера был против этого, так как после завершения РПЛ-2017/18 настаивал на продаже или аренде хавбека. " Если ЭТО правда, то тогда многие свои слова, написанные сегодня в адрес Карреры, беру обратно. Но всё равно: ЖЁСТЧЕ! ЖЁСТЧЕ нужно было настаивать в разговоре с Федуном эту свою позицию!
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BRO_football
1537283072
Мда, с такой ситуацией в команде спартачи точно сольют дерби армейцам, чему я, как болельщик ЦСКА, буду очень рад. Казалось бы, у Спартака всё есть: хорошие результаты (правда вылет из ЛЧ их подпортил), отличные тренер, преданные болельщики, высокая посещаемость, много денег, так почему они всё ещё конфликтуют между собой? Раньше у них большинства из вышесказанного не было, однако команда всё равно выглядела дружнее. А сейчас, что происходит? С жиру бесятся?
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Мары
1537283311
Кто то уже мечтает о падении Спартака ? Наивные.Уйдут эти, так на их места ещё более крепкие придут. Состав то глубокий и только видимо вмешательство боссов клуба, не давало Массимо развернуться во всю силу.
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dimag
1537284032
Зря Дениска с Карерой самогонку глушил
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ЮНик
1537284121
Джикия - мужчина, Каррера - мужчина. Глушаков -? Надо подумать...
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zigbert
1537286476
Мне кажется капитаном должен быть Зобнин. Но и Джикия достоин.
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kiop46
1537287077
Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
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Антимат
1537287655
Еще Ленин писал, что нельзя верить большинству, ибо большинство людей идиоты.
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Par Mezan
1537288844
Дерьмократия!...
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Ден71
1537289197
:) Амкар рулит )
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