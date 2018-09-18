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  • Симонов: «Глушакова отстранили не за лайк, а за дестабилизацию ситуации в команде на протяжении более года»

Симонов: «Глушакова отстранили не за лайк, а за дестабилизацию ситуации в команде на протяжении более года»

18 сентября 2018, 15:48
23

Журналист Дмитрий Симонов назвал настоящую причину отстранения полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко от работы с командой.

Ранее сообщалось, что футболистов убрали из состава из-за того, что они поставили лайки под публикацией актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры после домашнего поражения от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ.

«Глушаков отстранeн не за лайк, а за дестабилизацию ситуации в команде на протяжении более года. Лайк – это просто повод, за который по случайности удалось поймать. Ещенко идeт прицепом, нельзя же не отстранить одного Глушакова.

Все прекрасно знают, что между Каррерой и Глушаковым уже давно идeт война. Она то затухает, то вспыхивает. Надо было убирать либо одного, либо другого. Но клуб занял полупозицию. В итоге, думаю, все плохо кончится для всех

Теперь все решат ближайшие матчи. Если «Спартак» сыграет хорошо (не проиграет в Вене и в дерби), то Каррера устоит, и думаю, зимой Глушаков будет отдан в аренду. Если Массимо провалится, его уберут. И Глушаков будет бороться со следующим тренером.

На мой взгляд, Ещенко скоро простят. Просто нельзя не отстранить Ещенко, если отстраняешь Глушакова. Ещенко просто не повезло. Он простой незатейливый парень, жертва обстоятельств», – написал Симонов в твиттере.

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей
Комментарии (23)
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ivany4
1537275537
Вот жизнь настала. Интернет кипит новостями, какие-то ноунейм журналисты сыпят горячими инсайдами в соц сетях, болельщики волнуются-ругаются, а оф. сайт Спартака молчит. Видимо ждет, что дальше случится с командой. Может к вечеру уже и Карреру уволят. И по подсказке повара придет команду тренировать Зидан.))
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matvei_72
1537275579
Если бы я воевал с начальником производства меня просто выгнали, а в футболе всё как то не так..
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KOLBIS
1537275670
А лайк был последней каплей...Классика жанра...
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Рубик Докоян
1537276517
Назарова в МХТ-э со спектаклей ещё не сняли ?...
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Мары
1537277463
Кстати тогда и место в центре под Ханни освободится и Роша без проблем займёт левый фланг.Без Глушакова всё встанет на свои места.Ни кому переучиваться не придётся и выступать на несвойственных им позициях.
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Alllex68
1537278075
Как теперь без Дениски....
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serppion
1537279339
Так бы и писал открытым текстом: "Глушаков - редиска, Ещенко - просто идиот". И (мое личное мнение) Комбарова нужно срочно убирать.
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zigbert
1537281331
Этот гнойник когда нибудь должен быть вскрыться.
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prezent2017
1537281971
Глушак - известный скандалист.
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ivanthebest
1537283634
Да глушака нужно было ещё после окончания РПЛ сбагривать. Не зря его Черчес не взял на чемп и сейчас не вызывает, как и денисова. Понимает что от них будет одна х..рота. А руководству нужно тренера больше поддерживать, чтобы такие игрочишки, прежде чем какую-то бучу поднимать думали своими куриными мозгами раз 20, стоит ли делать подобное или нет. Вон в крупных чемпионатах, таких выпендрёжников как у нас, во-первых куда меньше, в том числе в силу менталитета и трудолюбия, во-вторых, чуть-что сразу в дубль на пол-сезона безвылазно по первого ТО, а потом нах..й из дома. Всё. Тоже надо и с Глушаком провернуть, чтоб другим не поладно было.
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