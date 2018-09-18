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    Симонов: «Глушакова отстранили не за лайк, а за дестабилизацию ситуации в команде на протяжении более года»

    Журналист Дмитрий Симонов назвал настоящую причину отстранения полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко от работы с командой.

    Ранее сообщалось, что футболистов убрали из состава из-за того, что они поставили лайки под публикацией актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры после домашнего поражения от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ.

    «Глушаков отстранeн не за лайк, а за дестабилизацию ситуации в команде на протяжении более года. Лайк – это просто повод, за который по случайности удалось поймать. Ещенко идeт прицепом, нельзя же не отстранить одного Глушакова.

    Все прекрасно знают, что между Каррерой и Глушаковым уже давно идeт война. Она то затухает, то вспыхивает. Надо было убирать либо одного, либо другого. Но клуб занял полупозицию. В итоге, думаю, все плохо кончится для всех

    Теперь все решат ближайшие матчи. Если «Спартак» сыграет хорошо (не проиграет в Вене и в дерби), то Каррера устоит, и думаю, зимой Глушаков будет отдан в аренду. Если Массимо провалится, его уберут. И Глушаков будет бороться со следующим тренером.

    На мой взгляд, Ещенко скоро простят. Просто нельзя не отстранить Ещенко, если отстраняешь Глушакова. Ещенко просто не повезло. Он простой незатейливый парень, жертва обстоятельств», – написал Симонов в твиттере.

    Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

    Источник: Twitter

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    18.09.2018 15:48
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 18 сентября 2018, 18:55

      Тогда давно нужно было перевести

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 сентября 2018, 18:13

      Да глушака нужно было ещё после окончания РПЛ сбагривать. Не зря его Черчес не взял на чемп и сейчас не вызывает, как и денисова. Понимает что от них будет одна х..рота. А руководству нужно тренера больше поддерживать, чтобы такие игрочишки, прежде чем какую-то бучу поднимать думали своими куриными мозгами раз 20, стоит ли делать подобное или нет. Вон в крупных чемпионатах, таких выпендрёжников как у нас, во-первых куда меньше, в том числе в силу менталитета и трудолюбия, во-вторых, чуть-что сразу в дубль на пол-сезона безвылазно по первого ТО, а потом нах..й из дома. Всё. Тоже надо и с Глушаком провернуть, чтоб другим не поладно было.

      3
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      Рейтинг: +5888

      Павелий 18 сентября 2018, 18:08

      Интересно, это уже не первый box-to-box, который бузит в нашем чемпионате: Широков, Денисов, теперь Глушаков.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 сентября 2018, 17:46

      Глушак - известный скандалист.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 17:35

      Этот гнойник когда нибудь должен быть вскрыться.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 сентября 2018, 17:02

      Так бы и писал открытым текстом: "Глушаков - редиска, Ещенко - просто идиот". И (мое личное мнение) Комбарова нужно срочно убирать.

      4
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > serppion 18 сентября 2018, 18:33

      изумительно

      2
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    • ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 18 сентября 2018, 16:41

      Как теперь без Дениски....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 сентября 2018, 16:31

      Кстати тогда и место в центре под Ханни освободится и Роша без проблем займёт левый фланг.Без Глушакова всё встанет на свои места.Ни кому переучиваться не придётся и выступать на несвойственных им позициях.

      8
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Мары 18 сентября 2018, 16:33

      И у Ташаева больше шансов появится. А ещё и Мельгарехо и Самедов последнего слова не сказали. Играть есть кому и с кем, не фиг дурью маяться...

      6
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Рубик Докоян 18 сентября 2018, 17:41

      Не могу не согласится.
      Всё абсолютно по делу.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > Мары 18 сентября 2018, 18:12

      Адриано, Глушаков, Ещенко, Комбаров, Попов !!!!!

      2
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      Рейтинг: +238

      za logiku > Мары 20 сентября 2018, 02:18

      Если только в лимит вписаться...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 сентября 2018, 16:15

      Назарова в МХТ-э со спектаклей ещё не сняли ?...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > klifS 18 сентября 2018, 16:25

      У Дениса на это нет таланта, если только обратится к В. Гафту и тот напишет эпиграмму.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      ajoq 18 сентября 2018, 16:03

      "Просто нельзя не отстранить Ещенко, если отстраняешь Глушакова." аахах убил

      Типа. "Ну Ещщенкоо"

      1
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > ajoq 18 сентября 2018, 16:29

      Там ещё вот какие слова есть: "Ещенко просто не повезло. Он простой незатейливый парень, жертва обстоятельств».
      )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 > derrik2000 18 сентября 2018, 16:40

      Просто Ещенко с Комбаровым перепутали)

      0
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