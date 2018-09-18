Симонов: «Глушакова отстранили не за лайк, а за дестабилизацию ситуации в команде на протяжении более года»

Журналист Дмитрий Симонов назвал настоящую причину отстранения полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко от работы с командой.

Ранее сообщалось, что футболистов убрали из состава из-за того, что они поставили лайки под публикацией актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры после домашнего поражения от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ.

«Глушаков отстранeн не за лайк, а за дестабилизацию ситуации в команде на протяжении более года. Лайк – это просто повод, за который по случайности удалось поймать. Ещенко идeт прицепом, нельзя же не отстранить одного Глушакова.

Все прекрасно знают, что между Каррерой и Глушаковым уже давно идeт война. Она то затухает, то вспыхивает. Надо было убирать либо одного, либо другого. Но клуб занял полупозицию. В итоге, думаю, все плохо кончится для всех

Теперь все решат ближайшие матчи. Если «Спартак» сыграет хорошо (не проиграет в Вене и в дерби), то Каррера устоит, и думаю, зимой Глушаков будет отдан в аренду. Если Массимо провалится, его уберут. И Глушаков будет бороться со следующим тренером.

На мой взгляд, Ещенко скоро простят. Просто нельзя не отстранить Ещенко, если отстраняешь Глушакова. Ещенко просто не повезло. Он простой незатейливый парень, жертва обстоятельств», – написал Симонов в твиттере.

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят