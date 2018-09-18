Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Коутиньо: «Мне сложно как-то объяснить неудачи «Барселоны» в ЛЧ»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не смог объяснить неудачное выступление каталонского клуба в Лиге чемпионов в последние годы. Сине-гранатовые лишь однажды за прошедшие пять сезонов одержали победу в турнире.

    «Мне сложно как-то объяснить этот факт. Месси – лучший игрок в мире, лучший в истории. Все игроки «Барселоны» мотивированы на победу во всех крупных турнирах в этом сезоне, а Лига чемпионов – один из них.

    Это очень важный турнир, нам не нужна дополнительная мотивация в этих играх», – сказал Коутиньо.

    «Барселона» выигрывала Лигу чемпионов последний раз в 2015 году.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2018 07:31
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +52

      BARCA R10 18 сентября 2018, 19:54

      первый раз читаю какой-либо статье адекватные сообщения. тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12343

      DeStar 18 сентября 2018, 12:55

      Такая новость, будто они не выигрывали его лет 10 уже. Вон реал до 2014 года вообще не брал лч 12 лет, вот это уже не очень, а тут.. В том сезоне какой-то сбой в матрице произошел в матче с ромой. Ведь барса настолько сильный клуб, что вылететь они могут только из-за собственных ошибок, недооценки и прочего. Вынести их по игре практически невозможно, только лишь для 2-3 клубом. и то в "хороший" для них день

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 09:43

      Желающих выиграть ЛЧ очень много.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 18 сентября 2018, 09:00

      Наверно из за собственных ошибок,надо играть более сконцентрировано

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11