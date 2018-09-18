Коутиньо: «Мне сложно как-то объяснить неудачи «Барселоны» в ЛЧ»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не смог объяснить неудачное выступление каталонского клуба в Лиге чемпионов в последние годы. Сине-гранатовые лишь однажды за прошедшие пять сезонов одержали победу в турнире.

«Мне сложно как-то объяснить этот факт. Месси – лучший игрок в мире, лучший в истории. Все игроки «Барселоны» мотивированы на победу во всех крупных турнирах в этом сезоне, а Лига чемпионов – один из них.

Это очень важный турнир, нам не нужна дополнительная мотивация в этих играх», – сказал Коутиньо.

«Барселона» выигрывала Лигу чемпионов последний раз в 2015 году.