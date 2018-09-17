Сауль отказался от перехода в «Тоттенхэм» прошлым летом

Полузащитник «Атлетико» Сауль прошлым летом мог отправиться в английскую Премьер-лигу, сообщает El Confidencial.

«Тоттенхэм» проявлял серьезную заинтересованность в 23-летнем футболисте сборной Испании. Англичане предлагали ему зарплату в размере 6 миллионов евро за сезон.

Сауль ответил отказом на это предложение, а позже продлил контракт с мадридцами до 2026 года. В нем прописаны отступные в размере 150 миллионов евро.

Зарплата Сауля в «Атлетико» составляет 5 миллионов евро в год.