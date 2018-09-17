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    Сауль отказался от перехода в «Тоттенхэм» прошлым летом

    Полузащитник «Атлетико» Сауль прошлым летом мог отправиться в английскую Премьер-лигу, сообщает El Confidencial.

    «Тоттенхэм» проявлял серьезную заинтересованность в 23-летнем футболисте сборной Испании. Англичане предлагали ему зарплату в размере 6 миллионов евро за сезон.

    Сауль ответил отказом на это предложение, а позже продлил контракт с мадридцами до 2026 года. В нем прописаны отступные в размере 150 миллионов евро.

    Зарплата Сауля в «Атлетико» составляет 5 миллионов евро в год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2018 10:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 17 сентября 2018, 18:44

      вообще от Уругвайской мафии трудно уйти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 сентября 2018, 14:57

      Зачем ему было идти на существенное понижение в классе к "курам"?! Только неистовый глупец на такое пойдёт.

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 сентября 2018, 12:20

      ну и правильно сделал... в Тоттенхеме ниче не выиграет..
      ему уже в топ клубы надо..

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