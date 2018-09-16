Семак: «Шатов много пропустил, но сыграл в Оренбурге здорово»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру полузащитника Олега Шатова в матче седьмого тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1). Специалист доволен хавбеком.

«Игра Шатова? Олег хорошо действовал, Саша Ерохин — тоже. У Олега были прекрасные моменты, чтобы забить. У Саши ещe были подходы к воротам, он хорошо действовал на поле.

Никаких нареканий к ним нет. Олег много пропустил, но сегодня справился и сыграл здорово. Как и вся команда», – сказал Семак.

Зенитовцы лидируют в РПЛ.