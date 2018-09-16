Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак: «Шатов много пропустил, но сыграл в Оренбурге здорово»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру полузащитника Олега Шатова в матче седьмого тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1). Специалист доволен хавбеком.

    «Игра Шатова? Олег хорошо действовал, Саша Ерохин — тоже. У Олега были прекрасные моменты, чтобы забить. У Саши ещe были подходы к воротам, он хорошо действовал на поле.

    Никаких нареканий к ним нет. Олег много пропустил, но сегодня справился и сыграл здорово. Как и вся команда», – сказал Семак.

    Зенитовцы лидируют в РПЛ.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2018 16:53
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 10:10

      Пока не вышел на свой уровень.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 сентября 2018, 21:26

      Согласен. Вторую голевую атаку начал, молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 сентября 2018, 17:34

      Хромал и морщился...
      но дела не испортил.
      не успел.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 сентября 2018, 17:30

      Шатова можно было менять гораздо раньше. У него проблемы с функциональной готовностью были и в лучшие времена, а сейчас он готов от силы на один тайм. Но сколько смог отыграл, надо набирать игрового тонуса и физики.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11