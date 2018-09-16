Полузащитник Арнор Сигурдссон прокомментировал переход в ЦСКА.

«Ощущения замечательные. Вчера познакомился с ребятами на базе, а также с тренерами. Все прошло хорошо. Я очень рад.

Я оказался в команде мирового уровня. Понял это сразу, как только началась тренировка. На каждой позиции в ЦСКА великолепные исполнители. Для меня это большой вызов. Счастлив оказаться здесь.

Переезд в Россию из Исландии? Для меня это не проблема. Как только ЦСКА вышел на меня, я понял, что это стоящий вариант. И вот я здесь, все отлично.

Мне нужно многое изучить, вработаться, но все зависит только от меня. Я горю желанием как можно скорее начать играть», – сказал Сигурдссон.

Сигурдссон перешел в ЦСКА из «Норччепинга» в летнее трансферное окно.