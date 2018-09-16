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    Арнор Сигурдссон – о ЦСКА: «Я оказался в команде мирового уровня»

    Полузащитник Арнор Сигурдссон прокомментировал переход в ЦСКА.

    «Ощущения замечательные. Вчера познакомился с ребятами на базе, а также с тренерами. Все прошло хорошо. Я очень рад.

    Я оказался в команде мирового уровня. Понял это сразу, как только началась тренировка. На каждой позиции в ЦСКА великолепные исполнители. Для меня это большой вызов. Счастлив оказаться здесь.

    Переезд в Россию из Исландии? Для меня это не проблема. Как только ЦСКА вышел на меня, я понял, что это стоящий вариант. И вот я здесь, все отлично.

    Мне нужно многое изучить, вработаться, но все зависит только от меня. Я горю желанием как можно скорее начать играть», – сказал Сигурдссон.

    Сигурдссон перешел в ЦСКА из «Норччепинга» в летнее трансферное окно.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    16.09.2018 01:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 16 сентября 2018, 07:54

      После Исландии это действительно так.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 16 сентября 2018, 07:00

      Сигрудссон? Бомбардир решил так не путать многочисленных Сигурдссонов?

      0
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 16 сентября 2018, 06:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Он наверно с пеленок мечтал играть за коняшек

      -4
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      Рейтинг: +695

      fan-man > Зенит 12 16 сентября 2018, 06:59

      Халк в свое время тоже мечтал играть за Зенит, а теперь вот играет в команде свой детский мечты)))

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