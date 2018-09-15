Агент Фернандеша: «Санкций «Локомотива» не боимся. Если ничего не поменяется, Мануэль покинет клуб зимой»

Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, заявил, что португалец не боится штрафных санкций со стороны клуба за свои слова.
Ранее, комментируя ситуацию с продлением контракта, 32-летний футболист сказал, что «Локомотив» не проявил к нему уважения.
Действующее соглашение Фернандеша истекает по завершении нынешнего сезона.
– Не появилось ли подвижек со стороны «Локо» по продлению договора?
– В пятницу Мануэль уже ответил на этот вопрос, и сказал, чего он хочет.
– Не боитесь, что «Локомотив» может применить санкции к футболисту после его заявлений?
– Почему мы должны бояться? Слова очень простые. Если клуб с апреля до июля с нами не общался, не брал трубки, это наводит на определенные мысли. По крайней мере, могли решить судьбу Фернандеша до конца августа, но можно сказать до этого срока с нами не говорили. Для нас это показатель.
– Можно сказать, что зимой наверняка игрок покинет команду?
– Если ничего не поменяется, то, скорее всего, так и произойдет.