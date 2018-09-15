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  • Агент Фернандеша: «Санкций «Локомотива» не боимся. Если ничего не поменяется, Мануэль покинет клуб зимой»

Агент Фернандеша: «Санкций «Локомотива» не боимся. Если ничего не поменяется, Мануэль покинет клуб зимой»

15 сентября 2018, 14:30
9

Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, заявил, что португалец не боится штрафных санкций со стороны клуба за свои слова.

Ранее, комментируя ситуацию с продлением контракта, 32-летний футболист сказал, что «Локомотив» не проявил к нему уважения.

Действующее соглашение Фернандеша истекает по завершении нынешнего сезона.

– Не появилось ли подвижек со стороны «Локо» по продлению договора?

– В пятницу Мануэль уже ответил на этот вопрос, и сказал, чего он хочет.

– Не боитесь, что «Локомотив» может применить санкции к футболисту после его заявлений?

– Почему мы должны бояться? Слова очень простые. Если клуб с апреля до июля с нами не общался, не брал трубки, это наводит на определенные мысли. По крайней мере, могли решить судьбу Фернандеша до конца августа, но можно сказать до этого срока с нами не говорили. Для нас это показатель.

– Можно сказать, что зимой наверняка игрок покинет команду?

– Если ничего не поменяется, то, скорее всего, так и произойдет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль
Комментарии (9)
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deinego77@yandex.ru
1537011117
Не общался ,не брал трубки - бред полный !!!!!!!!!
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Fedor4uk
1537012379
У чувака контракт до конца сезона отрабатывай его а не мутки мути!Это гребанные агенты все мутят и сбивают игроков с понтолыку!Какие могут быть претензии к Локо?!
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Chesn0k
1537012792
гениальные геркус со штофельхаусом не продляют контракт с лидером команды после чемпионского сезона и набирают каких-то побочек)
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кузнецов артем
1537014092
Агент еще добавлял, нам предлагают контракт на год, но немца Хевельдеса, который травмоопасный подписывают на 4 года с одной из самых дорогих зп лиги
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Антибиотик
1537018808
Геркус и Штоффель спелись и прут против Палыча. Они давно решили заменить главного тренера и сейчас выбивают у него из-под ног последний камень-Фернандеша, системообразующего игрока команды. Очень жаль, что в совете директоров по-прежнему сидят люди, абсолютно равнодушные к футболу. Именно из-за них Локомотив с 2006 года так лихорадит. Удивляет и позиция фан-движения Локо, все заткнулись и ждут, когда уволят Семина. Казалось бы, уволили бабку, наводите порядок и работайте, так нет, видимо каждый руководитель плетет интриги и хочет работать на откатах.
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bumer_moscow
1537042603
Ого
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zigbert
1537108350
Неужели нельзя все как то уладить?
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