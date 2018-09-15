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    Агент Фернандеша: «Санкций «Локомотива» не боимся. Если ничего не поменяется, Мануэль покинет клуб зимой»

    Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, заявил, что португалец не боится штрафных санкций со стороны клуба за свои слова.

    Ранее, комментируя ситуацию с продлением контракта, 32-летний футболист сказал, что «Локомотив» не проявил к нему уважения.

    Действующее соглашение Фернандеша истекает по завершении нынешнего сезона.

    – Не появилось ли подвижек со стороны «Локо» по продлению договора?

    – В пятницу Мануэль уже ответил на этот вопрос, и сказал, чего он хочет.

    – Не боитесь, что «Локомотив» может применить санкции к футболисту после его заявлений?

    – Почему мы должны бояться? Слова очень простые. Если клуб с апреля до июля с нами не общался, не брал трубки, это наводит на определенные мысли. По крайней мере, могли решить судьбу Фернандеша до конца августа, но можно сказать до этого срока с нами не говорили. Для нас это показатель.

    – Можно сказать, что зимой наверняка игрок покинет команду?

    – Если ничего не поменяется, то, скорее всего, так и произойдет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.09.2018 14:30
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 17:32

      Неужели нельзя все как то уладить?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 15 сентября 2018, 23:16

      Ого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 15 сентября 2018, 16:40

      Геркус и Штоффель спелись и прут против Палыча. Они давно решили заменить главного тренера и сейчас выбивают у него из-под ног последний камень-Фернандеша, системообразующего игрока команды. Очень жаль, что в совете директоров по-прежнему сидят люди, абсолютно равнодушные к футболу. Именно из-за них Локомотив с 2006 года так лихорадит. Удивляет и позиция фан-движения Локо, все заткнулись и ждут, когда уволят Семина. Казалось бы, уволили бабку, наводите порядок и работайте, так нет, видимо каждый руководитель плетет интриги и хочет работать на откатах.

      1
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 > Антибиотик 16 сентября 2018, 01:55

      Вся красота российского менеджмента в действии!!!

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 сентября 2018, 15:21

      Агент еще добавлял, нам предлагают контракт на год, но немца Хевельдеса, который травмоопасный подписывают на 4 года с одной из самых дорогих зп лиги

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 сентября 2018, 14:59

      гениальные геркус со штофельхаусом не продляют контракт с лидером команды после чемпионского сезона и набирают каких-то побочек)

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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 15 сентября 2018, 14:52

      У чувака контракт до конца сезона отрабатывай его а не мутки мути!Это гребанные агенты все мутят и сбивают игроков с понтолыку!Какие могут быть претензии к Локо?!

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 15 сентября 2018, 14:31

      Не общался ,не брал трубки - бред полный !!!!!!!!!

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