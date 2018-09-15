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    Мануэль Фернандеш: «Локомотив» не проявил ко мне уважения»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш дал понять, что может покинуть московскую команду в ближайшее время.

    Ранее сообщалось, что игрок и клуб не могут договориться о новом контракте.

    – Понятно, что я не буду вечно играть за «Локомотив». Одни игроки уходят, другие приходят, это обычная футбольная жизнь. Но я требую уважения, и считаю, что его не проявили. Так что причина не в деньгах. Учитывая, сколько титулов мы выиграли в последние годы, деньги отходят на второй план. В принципе это все, что я хотел сказать по ситуации с контрактом.

    – Когда это неуважение проявилось?

    – Мы разговариваем на разные темы уже месяца четыре. И я все это время, до сегодняшнего дня, жду ответов. Просто хочется, чтобы они все сказали прямо, я ведь именно так поступаю. Но пока этого не происходит.

    Фернандеш – проблема для «Локомотива». С ним скандалят из-за денег

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.09.2018 00:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 15:11

      Что то не понятное творится во взаимоотношениях Фернандеша и руководством Локомотива.

      4
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 сентября 2018, 11:14

      не проявил ко мне уважения???

      Очень даже похоже, что Фэрнандэша решили ПРИГНУТЬ и РАЗВЕСТИ на деньги.
      Ведь всем же очевидно, что Фэрнандэш играет на эти деньги.
      Так зачем его ШАНТАЖИРОВАТЬ и унижать???
      Ему в пору повышать контракт, а не снижать в два раза.
      Кто-то там в Локомотиве ПЕРЕМУДРИЛ и валяет форменного ДУРАКА!
      Нельзя обижать Фэрнандэша.
      Он не заслужил к себе такого ХАМСКОГО и НАГЛОГО отношения.
      Именно благодаря и ему Локомотив стал чемпионом России и взял Кубок России.
      А вместо слов благодарности его хотят РАЗВЕСТИ на деньги и унизить мизерным контрактом.

      Илья Геркус?
      Негоже так ИЗДЕВАТЬСЯ над Фэрнандэшем!!!
      Это настоящее посмешище и плохая работа управленцев Локомотива.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 сентября 2018, 07:44

      герпес сам свою команду разваливает что было со Спартаком под руководством червя похожая ситуация

      4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 сентября 2018, 07:39

      Когда на что-то садится появившийся из ниоткуда Герпес,то жди тяжёлых последствий.Иммунитет у русского народа почти исчез...

      1
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      Рейтинг: +246

      RLoko 15 сентября 2018, 06:40

      Фернандеш точно заслужил уважения. Когда в команде веют такие настроения, то ничего хорошего не выходит. Семин наведи порядок, как ты умеешь.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 15 сентября 2018, 05:18

      Да, судя по всему парень сильно обиделся.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 сентября 2018, 02:11

      Без тебя они ещё лет 20 чемпионат не возьмут... А ведут себя и вправду по-скотски.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 15 сентября 2018, 00:57

      Геркус потихоньку начинает зазнаваться..

      2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 15 сентября 2018, 00:52

      не ценят вот и идут в середине таблицы

      0
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 15 сентября 2018, 00:45

      Фернандеш лучший в локо, хоть уже не молод. Если упустят, будет вообще беда.

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