Мануэль Фернандеш: «Локомотив» не проявил ко мне уважения»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш дал понять, что может покинуть московскую команду в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что игрок и клуб не могут договориться о новом контракте.

– Понятно, что я не буду вечно играть за «Локомотив». Одни игроки уходят, другие приходят, это обычная футбольная жизнь. Но я требую уважения, и считаю, что его не проявили. Так что причина не в деньгах. Учитывая, сколько титулов мы выиграли в последние годы, деньги отходят на второй план. В принципе это все, что я хотел сказать по ситуации с контрактом.

– Когда это неуважение проявилось?

– Мы разговариваем на разные темы уже месяца четыре. И я все это время, до сегодняшнего дня, жду ответов. Просто хочется, чтобы они все сказали прямо, я ведь именно так поступаю. Но пока этого не происходит.

Фернандеш – проблема для «Локомотива». С ним скандалят из-за денег