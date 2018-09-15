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Мануэль Фернандеш: «Локомотив» не проявил ко мне уважения»

15 сентября 2018, 00:36
11

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш дал понять, что может покинуть московскую команду в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что игрок и клуб не могут договориться о новом контракте.

– Понятно, что я не буду вечно играть за «Локомотив». Одни игроки уходят, другие приходят, это обычная футбольная жизнь. Но я требую уважения, и считаю, что его не проявили. Так что причина не в деньгах. Учитывая, сколько титулов мы выиграли в последние годы, деньги отходят на второй план. В принципе это все, что я хотел сказать по ситуации с контрактом.

– Когда это неуважение проявилось?

– Мы разговариваем на разные темы уже месяца четыре. И я все это время, до сегодняшнего дня, жду ответов. Просто хочется, чтобы они все сказали прямо, я ведь именно так поступаю. Но пока этого не происходит.

Фернандеш – проблема для «Локомотива». С ним скандалят из-за денег

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль
Комментарии (11)
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GermanVo
1536961554
Фернандеш лучший в локо, хоть уже не молод. Если упустят, будет вообще беда.
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СОКОЛ САРАТОВ
1536961960
не ценят вот и идут в середине таблицы
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AHTUNGBOL
1536962230
Геркус потихоньку начинает зазнаваться..
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ivanthebest
1536966703
Без тебя они ещё лет 20 чемпионат не возьмут... А ведут себя и вправду по-скотски.
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Фотон
1536977920
Да, судя по всему парень сильно обиделся.
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RLoko
1536982810
Фернандеш точно заслужил уважения. Когда в команде веют такие настроения, то ничего хорошего не выходит. Семин наведи порядок, как ты умеешь.
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yorgenbarenz
1536986363
Когда на что-то садится появившийся из ниоткуда Герпес,то жди тяжёлых последствий.Иммунитет у русского народа почти исчез...
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Полная Канистра
1536986684
герпес сам свою команду разваливает что было со Спартаком под руководством червя похожая ситуация
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amazonaws
1536999294
не проявил ко мне уважения??? Очень даже похоже, что Фэрнандэша решили ПРИГНУТЬ и РАЗВЕСТИ на деньги. Ведь всем же очевидно, что Фэрнандэш играет на эти деньги. Так зачем его ШАНТАЖИРОВАТЬ и унижать??? Ему в пору повышать контракт, а не снижать в два раза. Кто-то там в Локомотиве ПЕРЕМУДРИЛ и валяет форменного ДУРАКА! Нельзя обижать Фэрнандэша. Он не заслужил к себе такого ХАМСКОГО и НАГЛОГО отношения. Именно благодаря и ему Локомотив стал чемпионом России и взял Кубок России. А вместо слов благодарности его хотят РАЗВЕСТИ на деньги и унизить мизерным контрактом. Илья Геркус? Негоже так ИЗДЕВАТЬСЯ над Фэрнандэшем!!! Это настоящее посмешище и плохая работа управленцев Локомотива.
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zigbert
1537099872
Что то не понятное творится во взаимоотношениях Фернандеша и руководством Локомотива.
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