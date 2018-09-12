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    Фернандеш – проблема для «Локомотива». С ним скандалят из-за денег


    2.3
    Голосов: 3
    12.09.2018 12:30
    Зимой клуб может потерять лучшего игрока.

    Что происходит?

    «Локомотив» стал чемпионом России, а Мануэль Фернандеш выдал сумасшедший по качеству сезон. Он забил семь голов, отдал пять голевых передач и в 32 года был определяющим игроком в схеме Семина. Игра Фернандеша позволила раскрыть с новой стороны и довести до сборной Миранчуков. Сейчас от ситуации страдает весь футбол «Локомотива», потому что нет никакой определенности с контрактом Ману. Португалец хочет денег, а «Локомотив» сбивает ему зарплату. Больше всего удивляется агент Паулу Барбоза, который ведет дела Фернандеша.

    «Мы встречались с Эриком Штоффельсхаусом во Франкфурте – он там живет. Предложение, которое он сделал, меня несколько озадачило, поскольку оно выглядело как наказание: зарплату игрока предлагали урезать на 40%.Разумеется, сам Мануэль очень сильно расстроился. Когда игроку предлагают пойти на понижение, к тому же на столь серьeзное понижение, это знак, что его не особо ценят, потому что понижение контракта предполагает недовольство игроком. Такое предлагают игрокам «с лавки». И это на фоне блестяще проведeнного сезона!» – рассказывал Барбоза в конце августа.

    Фернандеш получает в «Локомотиве» 3,8 миллиона евро в год. Его контракт рассчитан до лета 2019 года, поэтому уже через полгода Мануэль может рассматривать другие карьерные варианты. Сторона игрока не отрицает, что зимой «Локомотив» рискует остаться без Фернандеша. Переговоры по его контракту приостановлены на уровне совета директоров, но сейчас «Локомотив» не захотел отпускать Фернандеша в другую команду. У Семина он по-прежнему выходит в основном составе и остается лидером на поле.

    Он стал играть хуже?

    Ольга Смородская считает, что при продлении контракта Фернандеш вообще перестанет нормально играть. Когда она работала в «Локомотиве», Мануэль тоже не выходил на поле по денежным причинам. Хотя именно Смородская инициировала приход португальского полузащитника в «Локомотив». Сама она называет его человеком с непростым характером и утверждает, что Мануэль скандалит со всеми. Это может показаться удивительным, но сейчас Фернандеша атакует не только Смородская.

    «У Мануэля еще год контракта. Пусть сезон доиграет – тогда и видно будет. Может быть, от этих 40 процентов останется только 2 или 5. Посмотрим, как он выступит? Ведь сейчас он не показывает прошлогоднего уровня. Значит, ему нужно выйти на пик формы. Докажи, что прошлый сезон был не случайностью и получишь прежний контракт! Ничего не изменится», – говорил в интервью «СЭ» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов.

    В этом сезоне Фернандеш забил один гол с пенальти в ворота «Краснодара». Зато в шести матчах РПЛ он отдал 14 ключевых передач, хотя за весь сезон-2017/18 сделал 38 таких пасов. По динамике количества передач Ману тоже не проигрывает себе предыдущему. Он по-прежнему много отыгрывается с партнерами накоротке и влияет на игру «Локомотива». Фернандеш сделал партнерам 283 паса, а в клубе уступает по этому показателю только Игорю Денисову (340). Подобное наблюдалось и раньше, поэтому тут тоже никаких изменений.

    Даже по ударам Фернандеш привычно лучший во всем «Локомотиве» (13), потому что исполняет стандарты и активничает больше остальных. На результативность здесь скорее влияют невезение и постепенный для 32-летнего игрока набор формы. Но у «Локомотива» уже два поражения и только четыре забитых мяча, поэтому критики не избежать.

    Куда он может уйти?

    «Бешикташ» – самый реальный вариант. Турки хотели подписать Фернандеша еще летом. Они давали ему зарплату в 3,5 миллиона евро в год, но португалец запросил на миллион больше и все-таки думал о «Локомотиве». В Россию Фернандеш приезжал как раз из «Бешикташа», где считался вполне приличной звездой. Сейчас полузащитника оценивают в 5,4 миллиона евро, но с приближением окончания его контракта сумма возможного трансфера будет уменьшаться. Крайний случай – переход свободным агентом летом.

    Сам Ману сейчас должен жалеть о том, что не пошел в «Интер». Летом итальянский клуб взял Наингголана, поэтому туда Фернандеша больше не позовут. Хотя в Европе он засветился еще в еврокубках, когда уничтожал «Ниццу». Если получится забить пару мячей и показать себя в Лиге чемпионов, можно наработать на контракт и в месте престижнее Турции. Либо с «Локомотивом» все-таки договорятся по деньгам и Ману отыграет в России еще пару сезонов.

    Важные материалы о «Локомотиве»:

    Очередная неудача Смолова. Теперь – травма

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 3
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +979

      TUMS 14 сентября 2018, 00:18

      Смородская опять мутит...

      0
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      Рейтинг: +83

      Makar_78 12 сентября 2018, 16:17

      Всё-таки прихожу к заключению, что товарищи типа Фернандеша едут к нам исключительно за баблом!!! Хотя игрок, конечно, неплохой

      3
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      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Makar_78 13 сентября 2018, 15:44

      Покажи мне хоть одного нашего футболиста, который играет за еду? Фернандеш знает свой уровень и вправе требовать столько, сколько считает нужным. Руководство Локомотива считает, что ему можно платить меньше. Зимой будет видно, что решили обе стороны.

      1
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      Рейтинг: +83

      Makar_78 > Антибиотик 13 сентября 2018, 16:02

      Согласен. Но хотелось бы верить, что у легионеров в отношении к нашим командам кроме денег есть что-то ещё

      0
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      Рейтинг: +311

      Olga85 12 сентября 2018, 13:48

      Недавно на Бомбардире была статья про зарплату в Серии А в Италии, так вот, выдержка из той статьи: "Сами Хедира, Марио Манджукич, Джорджо Кьеллини, Блез Матюиди, Хуан Квадрадо, Войцех Щенсны (все – «Ювентус»), Дрис Мертенс («Наполи»), Иван Перишич («Интер») – 4 млн евро."
      Я вообще в принципе не понимаю многомиллионные зарплаты футболистов, особенно в России. Ладно бы еще наши клубы радовали нас победами в еврокубках.... Что-то я загнула... Хотя бы приличной игрой в еврокубках. Но такие зарплаты, как у Фернандеша, которые сопоставимы с зарплатами очень приличных, можно сказать иногда даже звездных, игроков европейских клубов, должны хоть как-то окупаться - хотя бы уверенной и зрелищной игрой. Так нет же, как только наши клубы попадают за пределы РПЛ, все эти дутые евровые миллионеры (и наши, и иностранцы) тут же всеми способами стараются доказать, что им явно значительно переплачивают, и проигрывают командам зачастую с гораздо, даже в разы, меньшим зарплатным бюджетом.
      Фернандешу сейчас 32 года, в начале 2019 ему будет уже 33. Не хочется его обижать, но он ни разу не Криштиану Роналду, который в этом возрасте способен сохранить форму 25-летнего. При снижении зарплаты на 40% он будет получать примерно 2,3 млн евро в год. Я считаю, что даже эта зарплата не адекватна для абсолютного большинства тех иностранных футболистов, которые приезжают играть в РПЛ, поскольку к нам, как правило, приезжают играть далеко не звезды, либо звезды на закате карьеры, а уж для 33-летнего полузащитника, который пока выдал только один приемлемый сезон - это вообще космос.
      Если произвести нехитрые подсчеты, то обычный россиянин при зарплате в 50 тыс. в месяц (что на самом деле для многих является недостижимой цифрой) за 40 лет непрерывного труда заработает 24 млн. рублей и кучу хронических заболеваний. При сегодняшнем курсе евро, Мануэль Фернандеш, в случае понижения зарплаты до 2,3 млн. евро в год заработает за один год более 185 млн. рублей. Т.е., чтобы заработать столько денег этому обычному россиянину, ему нужно прожить 7,7 жизней. Как по мне, такую зарплату должен получать только человек, который как минимум три раза спас нашу планету от падения гигантского астероида.
      Я считаю, что если Фернандеш не согласен на снижение зарплаты, пусть едет покорять турецкие или китайские берега, а наши клубы должны давать дорогу своим молодым воспитанникам. Иначе, зачем вообще нужны футбольные академии?

      13
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Olga85 12 сентября 2018, 15:30

      Послушайте, ну его признали лучшим игроком чемпиона страны. На каком основании он должен быть понижен по ЗП? Причем о повышении вроде никто и не говорил (ни агент ни игрок), так зачем и вовсе урезать?
      А что касается сравнения, так оно некорректно, потому что обычный человек и спортсмен (тем более футболист) это разные слои населения так сказать.

      2
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      Рейтинг: +311

      Olga85 > Nesterenko 12 сентября 2018, 15:53

      Его ведь не прямо сейчас понижают в зарплате, у него сохранится нынешняя зарплата до лета 2019 года, если он доиграет в Локомотиве. Ему предлагают продлить контракт на менее выгодных условиях, поскольку руководство клуба понимает, что Фернандеш не молодеет. Тем более, он и в более презентабельном для футболиста возрасте не показывал отличной игры. Да, прошлый сезон получился хороший, но он был один, а Фернандеш в нашем чемпионате уже достаточно давно. Если руководство клуба умеет считать деньги, оно не станет подписывать жирный контракт с 33-летним футболистом, который может быть очень нестабильным. С вероятностью 100% следующий контракт с любым клубом для него станет последним в карьере. Так что помешает Фернандешу выбить себе хороший контракт и усесться на лавку, чтобы не дай Бог, что-нибудь себе не повредить?

      2
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      Рейтинг: +33457

      oyabun > Nesterenko 12 сентября 2018, 17:45

      Лучшим игроком клуба - может быть. Но никак не страны.

      0
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      ...
      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > Olga85 12 сентября 2018, 18:21

      Все просто, поигравшие легионеры приезжают к нам только с условием того, что им предложат на подпись жирный контракт, отсюда и такие цифры

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      Рейтинг: +311

      Olga85 > Vlad Mourinho 12 сентября 2018, 19:49

      Согласна. Просто обидно, что в наш чемпионат приезжают игроки только за огромные зарплаты, тогда как в Европе они готовы играть за гораздо меньшие деньги. Причем зачастую за такую зарплату они не считают необходимым радовать наших болельщиков качеством игры.

      1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb > Olga85 13 сентября 2018, 13:08

      За "...как минимум три раза спас нашу планету от падения гигантского астероида" и "...ни разу не Криштиану Роналду" +100500))))))
      Даааа... Странно предполагать, что при такой отдаче и показываемом мастерстве они достойны получать эти деньги.... Но, тем не менее, они в этом уверены... И ещё чем-то недовольны... Странное дело...
      Может, конечно, уменьшение прямо на 40% (отвлечёмся от цены) не очень выглядит. Это лишь значит, что до этого кто-то переплатил (ну а по-другому было не завлечь). Вот и выходит замкнутый круг...

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > oyabun 15 сентября 2018, 07:51

      Один из лучших в РФПЛ, что не так что ли? Кто еще так с мячом обращаться может?

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Olga85 15 сентября 2018, 07:54

      Какая ему лавка, это игрок основы. У него техника владения с мячом самая лучшая в лиге. А то что он стареет, так это для него не помеха, он же не скоростной игрок, его главные качества - это техника, удар и передачи. Это всё с возрастом не портится. Если вы внимательно сейчас следите за Локо, то там он играет не хуже других, и уж тем более хуже Миранчуков и Смолова.

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      Рейтинг: +33457

      oyabun > Nesterenko 15 сентября 2018, 08:17

      Что вы имеете ввиду, говоря об обращении с мячом? Обводки, игра головой, работа на скорости, финты? Компонентов много и где то он возможно лучший, а где то не очень. Вот у нас есть молодой Пантелеев - он лучший в ПФЛ сейчас по голам со штрафных, его специалисты сравнивают с признанными мировыми звездами. Но в остальных компонентах еще только растет, потому и играет пока только во второй команде.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > oyabun 15 сентября 2018, 09:47

      Я имею ввиду обводки, финты, умение владеть мячом в течение долго времени и удачным завершением. Я считаю в этих компонентах ему равных нет в РПЛ.

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