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  • Семин – о матче с «Динамо»: «Движение вперед для «Локомотива»

Семин – о матче с «Динамо»: «Движение вперед для «Локомотива»

14 сентября 2018, 23:01
8

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился наблюдениями после матча 7-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1). Железнодорожники с 66-й минуты встречи играли в меньшинстве.

«Обе команды хотели выиграть, прилагали много сил. Мы потеряли инициативу после удаления Крыховяка. Тем не менее мы хорошо контратаковали, матч был интересным для болельщиков. Учитывая удаление, очко — движение вперед.

Что касается начала выступлений в Лиге чемпионов, то все покажет стартовый матч. После матчей сборных игры всегда тяжелые. Фарфан провел два матча — с Германией и Нидерландами. То же самое с Крыховяком. Надеемся, к следующей игре они будут в лучшем состоянии», – заявил Семин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1536956080
Миранчуки не играли за сборную, Денисов, Смолов и другие также, а Крыховяк был лучшим в " Локо" пока играл. Пусть Палыч ищет другие причины столь невыразительной их игры в стартовых матчах чемпионата.
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Т34
1536956295
К следующей игре Крыховяк будет в лучшем состоянии, даже в отличном! С трибуны наблюдать, как питерские лазурные будут иметь черкизовских ковбоев. И если паровозники зацепят хоть одно очко, это будет предел мечтаний. Палыч наверное забыл, что Красный свет загорелся перед Крыховяком.
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DOCTOR PENALTY
1536957868
Давай паровоз, поспешите колёса. Кондуктор, не жми на тормоза.
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amazonaws
1536959621
Локомотив выглядит очень хорошо. Палыч старается. Результат придёт! Будьте уверенны! Игра с Динамо получилась отличная! Ничья получилась БОЕВАЯ и интересная! Динамо оказало упорное сопротивление и чуть было не вырвало победу, но Локомотив проявил характер и отстоял ничью. Благодарим команды за отличный и боевой футбол. Все молодцы!
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Фотон
1536977361
Лига чемпионов покажет. Вот только, что она покажет с такой игрой?
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vladimir-7
1536989385
Ну вот, я и писал, что ничья будет для Локомотива счастьем. Самин и подтвердил.
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Полная Канистра
1537013808
вот так каждый раз от тура к туру слово в слово что будем играть ЛУЧШЕ
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