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    Семин – о матче с «Динамо»: «Движение вперед для «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился наблюдениями после матча 7-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1). Железнодорожники с 66-й минуты встречи играли в меньшинстве.

    «Обе команды хотели выиграть, прилагали много сил. Мы потеряли инициативу после удаления Крыховяка. Тем не менее мы хорошо контратаковали, матч был интересным для болельщиков. Учитывая удаление, очко — движение вперед.

    Что касается начала выступлений в Лиге чемпионов, то все покажет стартовый матч. После матчей сборных игры всегда тяжелые. Фарфан провел два матча — с Германией и Нидерландами. То же самое с Крыховяком. Надеемся, к следующей игре они будут в лучшем состоянии», – заявил Семин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.09.2018 23:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 сентября 2018, 15:16

      вот так каждый раз от тура к туру слово в слово что будем играть ЛУЧШЕ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 сентября 2018, 08:29

      Ну вот, я и писал, что ничья будет для Локомотива счастьем. Самин и
      подтвердил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 15 сентября 2018, 05:09

      Лига чемпионов покажет. Вот только, что она покажет с такой игрой?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 сентября 2018, 00:13

      Локомотив выглядит очень хорошо.
      Палыч старается.
      Результат придёт!
      Будьте уверенны!
      Игра с Динамо получилась отличная!
      Ничья получилась БОЕВАЯ и интересная!
      Динамо оказало упорное сопротивление и чуть было не вырвало победу, но Локомотив проявил характер и отстоял ничью.
      Благодарим команды за отличный и боевой футбол.
      Все молодцы!

      1
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 14 сентября 2018, 23:44

      Давай паровоз, поспешите колёса.
      Кондуктор, не жми на тормоза.

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 14 сентября 2018, 23:18

      К следующей игре Крыховяк будет в лучшем состоянии, даже в отличном! С трибуны наблюдать, как питерские лазурные будут иметь черкизовских ковбоев. И если паровозники зацепят хоть одно очко, это будет предел мечтаний.
      Палыч наверное забыл, что Красный свет загорелся перед Крыховяком.

      2
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > Т34 15 сентября 2018, 12:07

      Палыч под следующим матчем имел ввиду матч ЛЧ, а не матч с Зенитом!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 сентября 2018, 23:14

      Миранчуки не играли за сборную, Денисов, Смолов и другие также, а Крыховяк был лучшим в " Локо" пока играл. Пусть Палыч ищет другие причины столь невыразительной их игры в стартовых матчах чемпионата.

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