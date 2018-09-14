Семин – о матче с «Динамо»: «Движение вперед для «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился наблюдениями после матча 7-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1). Железнодорожники с 66-й минуты встречи играли в меньшинстве.

«Обе команды хотели выиграть, прилагали много сил. Мы потеряли инициативу после удаления Крыховяка. Тем не менее мы хорошо контратаковали, матч был интересным для болельщиков. Учитывая удаление, очко — движение вперед.

Что касается начала выступлений в Лиге чемпионов, то все покажет стартовый матч. После матчей сборных игры всегда тяжелые. Фарфан провел два матча — с Германией и Нидерландами. То же самое с Крыховяком. Надеемся, к следующей игре они будут в лучшем состоянии», – заявил Семин.