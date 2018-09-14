Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роша: «Трудности в России? Холода, снег и отсутствие маминой еды»

    Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся по приезде в Россию. Бразилец выступает в нашей стране с прошлого года.

    – Вспомните самый трудный момент жизни в России.

    – Поначалу, когда только прибыл сюда с отцом и агентом, все было здорово. Но когда потом они уехали, и я оказался один в незнакомой стране, в новом клубе, это был самый сложный период, пожалуй.

    Но это не только про Россию можно сказать, так в любой стране. В России ситуация усугубляется только холодом и снегом.

    Еще мне было тяжело без маминой еды. Она у меня профессиональный повар, скучал по ее стряпне. Но сейчас, когда супруга в положении, перевез маму сюда, и она готовит у нас дома. С удовольствием ем ее блюда.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2018 20:39
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 15 сентября 2018, 00:11

      А как ты думал на шабашки ездят?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон > Ще Гевара 15 сентября 2018, 04:37

      Да на шабашки обычно ездят без маменьки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 22:21

      Пора привыкнуть Педро. Ждем от тебя голов. Удачи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 14 сентября 2018, 20:44

      Маминой титьки больше всего

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 14 сентября 2018, 20:43

      жизнь удалась! И жена рядом,и мама вкусно готовит,и спартак зпл платит..Что ещё надо?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > за ЦСКА с 1980г 14 сентября 2018, 20:46

      ах да. Надо ещё в дерби отличиться..Но тут уж извини-подвинься..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +307

      shpilman > за ЦСКА с 1980г 14 сентября 2018, 21:34

      не сцы, вам 2 отгрузит))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11