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  • Роша: «Трудности в России? Холода, снег и отсутствие маминой еды»

Роша: «Трудности в России? Холода, снег и отсутствие маминой еды»

14 сентября 2018, 20:39
7

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся по приезде в Россию. Бразилец выступает в нашей стране с прошлого года.

– Вспомните самый трудный момент жизни в России.

– Поначалу, когда только прибыл сюда с отцом и агентом, все было здорово. Но когда потом они уехали, и я оказался один в незнакомой стране, в новом клубе, это был самый сложный период, пожалуй.

Но это не только про Россию можно сказать, так в любой стране. В России ситуация усугубляется только холодом и снегом.

Еще мне было тяжело без маминой еды. Она у меня профессиональный повар, скучал по ее стряпне. Но сейчас, когда супруга в положении, перевез маму сюда, и она готовит у нас дома. С удовольствием ем ее блюда.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Роша Педро
Комментарии (7)
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за ЦСКА с 1980г
1536947025
жизнь удалась! И жена рядом,и мама вкусно готовит,и спартак зпл платит..Что ещё надо?
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fanchik
1536947057
Маминой титьки больше всего
Ответить
zigbert
1536952909
Пора привыкнуть Педро. Ждем от тебя голов. Удачи.
Ответить
Ще Гевара
1536959505
А как ты думал на шабашки ездят?
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