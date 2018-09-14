Роша: «Трудности в России? Холода, снег и отсутствие маминой еды»

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся по приезде в Россию. Бразилец выступает в нашей стране с прошлого года.

– Вспомните самый трудный момент жизни в России.

– Поначалу, когда только прибыл сюда с отцом и агентом, все было здорово. Но когда потом они уехали, и я оказался один в незнакомой стране, в новом клубе, это был самый сложный период, пожалуй.

Но это не только про Россию можно сказать, так в любой стране. В России ситуация усугубляется только холодом и снегом.

Еще мне было тяжело без маминой еды. Она у меня профессиональный повар, скучал по ее стряпне. Но сейчас, когда супруга в положении, перевез маму сюда, и она готовит у нас дома. С удовольствием ем ее блюда.