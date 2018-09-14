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    Экс-тренер сборной Аргентины: «После финала Кубка Америки-2016 Месси плакал словно ребенок, который лишился матери»

    Бывший тренер по физподготовке сборной Аргентины Эльвио Паолороссо рассказал, насколько болезненно отреагировал нападающий Лионель Месси на проигрыш Чили (0:0, 2:4 по пенальти) в финале Кубка Америки-2016.

    «Примерно в два часа ночи я пошел в подсобку и обнаружил там совершенно одного Лео, который плакал словно, который лишился матери.

    Он был расстроен, и никто не мог его утешить. Я обняла его, и мы немного поскулили вместе», – сказал Паолороссо.

    Месси трижды участвовал в финале Кубка Америки (2007, 2015 и 2016 год) и все три раза проиграл.

    Источник: Goal.com

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    14.09.2018 19:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +161

      Лошак 15 сентября 2018, 08:04

      После чемпионатов мира он, наверно, не плакал, а выл.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      слава гомель 14 сентября 2018, 22:35

      кк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 22:08

      Еще бы ,3 раза участвовать в финалах и ни одного раза не выиграть.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 сентября 2018, 21:40

      Видимо, некоторым вещам не суждено случиться.

      1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 14 сентября 2018, 19:50

      когда месси играет за сборную, мне самому хочется заплакать

      4
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