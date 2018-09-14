Экс-тренер сборной Аргентины: «После финала Кубка Америки-2016 Месси плакал словно ребенок, который лишился матери»

Бывший тренер по физподготовке сборной Аргентины Эльвио Паолороссо рассказал, насколько болезненно отреагировал нападающий Лионель Месси на проигрыш Чили (0:0, 2:4 по пенальти) в финале Кубка Америки-2016.

«Примерно в два часа ночи я пошел в подсобку и обнаружил там совершенно одного Лео, который плакал словно, который лишился матери.

Он был расстроен, и никто не мог его утешить. Я обняла его, и мы немного поскулили вместе», – сказал Паолороссо.

Месси трижды участвовал в финале Кубка Америки (2007, 2015 и 2016 год) и все три раза проиграл.