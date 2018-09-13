Агент защитника «Ганновера» Антона: «Вальдемар хочет играть и за Германию, и за Россию»

Агент Рене Нойнекер, представляющий интересы центрального защитника «Ганновера» Вальдемара Антона, сообщил, что 22-летний футболист пока не знает, за какую национальную команду хочет выступать.

Ранее стало известно, что РФС и главный тренер сборной России Станислав Черчесов заинтересованы в натурализации Антона, который имеет опыт выступлений за немецкую молодежку.

«У нас сейчас очень трудная ситуация. Антон не знает, что ему делать. Он хочет играть и за Германию, и за Россию. Думаю, у него есть шансы играть за основную команду Германии. Антону бы этого, конечно, хотелось.

Сборная России тоже заинтересована в нeм. Черчесов разговаривал с ним ещe перед чемпионатом мира. Но у Антона была травма. Сейчас Вальдемару 22 года, он играет на хорошем уровне, он второй капитан в «Ганновере». Он самый молодой капитан в истории Бундеслиги. Сейчас мы должны посмотреть, что будет. Мы будем думать.

В ближайшие два месяца ему бы хотелось получить вызов в сборную Германии. Посмотрим, произойдeт ли это», – сказал Нойнекер.

Антон – уроженец Узбекистана. За «Ганновер» он провел 73 матча, записав на свой счет четыре гола и три результативные передачи.