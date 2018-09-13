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    Агент защитника «Ганновера» Антона: «Вальдемар хочет играть и за Германию, и за Россию»

    Агент Рене Нойнекер, представляющий интересы центрального защитника «Ганновера» Вальдемара Антона, сообщил, что 22-летний футболист пока не знает, за какую национальную команду хочет выступать.

    Ранее стало известно, что РФС и главный тренер сборной России Станислав Черчесов заинтересованы в натурализации Антона, который имеет опыт выступлений за немецкую молодежку.

    «У нас сейчас очень трудная ситуация. Антон не знает, что ему делать. Он хочет играть и за Германию, и за Россию. Думаю, у него есть шансы играть за основную команду Германии. Антону бы этого, конечно, хотелось.

    Сборная России тоже заинтересована в нeм. Черчесов разговаривал с ним ещe перед чемпионатом мира. Но у Антона была травма. Сейчас Вальдемару 22 года, он играет на хорошем уровне, он второй капитан в «Ганновере». Он самый молодой капитан в истории Бундеслиги. Сейчас мы должны посмотреть, что будет. Мы будем думать.

    В ближайшие два месяца ему бы хотелось получить вызов в сборную Германии. Посмотрим, произойдeт ли это», – сказал Нойнекер.

    Антон – уроженец Узбекистана. За «Ганновер» он провел 73 матча, записав на свой счет четыре гола и три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2018 15:42
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 08:31

      Натурализовать будет не сложно ,только все это будет как то не по русски.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 сентября 2018, 19:19

      А что ж в России-матушке искать не пробовали центрального защитника?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      movie 13 сентября 2018, 19:01

      и рыбку съесть, и ......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 сентября 2018, 17:51

      слишком много хочет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 13 сентября 2018, 17:41

      А можно ещё и за Узбекистан ...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 сентября 2018, 17:35

      да уж ребус попался перед ним 2 зайца на опушке появились и в кого первый выстрел то ли в чечеса? то ли в лёва ? не думай долго по узбекски не теряй время

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 13 сентября 2018, 17:27

      +++++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 сентября 2018, 16:32

      Скажем дружно -- накуй нужно -- своих хватает !!!

      6
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 13 сентября 2018, 16:20

      На мой взгляд это уже перебор, такими темпами скоро мы увидим сборную России где будут играть Гильерме , Нойштедтер , Рауш , Фернандес ,Мельгорехо , Ари и Антон и даже то, что Роман , Константин и Вальдемар этничиски русские не делает их больше русскими футболистами ,чем например Марио , здесь дело в том , что они все являются воспитанниками не нашего футбола ,а немецкого . Можно конечно ссылаться на сборные Франции , Германии и Бельгии , но дело в том, что по настоящему натурализованных игроков в этих сборных почти нет . Например в Германии был только один по настоящему натурализованный игрок это Какао , все остальные например Озил , Хедира и т.д. они являются по настоящему воспитанниками немецкого футбола и общества и здесь говорить о натурализации просто нельзя и тоже самое относится к Франции и Бельгии например. Я считаю что нам следует ограничить возможность игры за сборную натурализованных игроков например 2 игрока в сборной за раз , как это в своё время было сделано в баскетболе .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > hevbn 28 13 сентября 2018, 19:21

      КакаУ был в Германии !
      Какао - это продукт из какао-бобов)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 13 сентября 2018, 16:17

      Его вызовут в сборную Германию выпустят поиграть ровно минут на 5. И все на этом и закончится.

      2
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