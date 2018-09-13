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  • Агент защитника «Ганновера» Антона: «Вальдемар хочет играть и за Германию, и за Россию»

Агент защитника «Ганновера» Антона: «Вальдемар хочет играть и за Германию, и за Россию»

13 сентября 2018, 15:42
18

Агент Рене Нойнекер, представляющий интересы центрального защитника «Ганновера» Вальдемара Антона, сообщил, что 22-летний футболист пока не знает, за какую национальную команду хочет выступать.

Ранее стало известно, что РФС и главный тренер сборной России Станислав Черчесов заинтересованы в натурализации Антона, который имеет опыт выступлений за немецкую молодежку.

«У нас сейчас очень трудная ситуация. Антон не знает, что ему делать. Он хочет играть и за Германию, и за Россию. Думаю, у него есть шансы играть за основную команду Германии. Антону бы этого, конечно, хотелось.

Сборная России тоже заинтересована в нeм. Черчесов разговаривал с ним ещe перед чемпионатом мира. Но у Антона была травма. Сейчас Вальдемару 22 года, он играет на хорошем уровне, он второй капитан в «Ганновере». Он самый молодой капитан в истории Бундеслиги. Сейчас мы должны посмотреть, что будет. Мы будем думать.

В ближайшие два месяца ему бы хотелось получить вызов в сборную Германии. Посмотрим, произойдeт ли это», – сказал Нойнекер.

Антон – уроженец Узбекистана. За «Ганновер» он провел 73 матча, записав на свой счет четыре гола и три результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Германия. Бундеслига Россия Ганновер-96 Россия Антон Вальдемар
Комментарии (18)
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Vickont
1536842863
Че тут думать? Вальдемар за Германию, Антон за Россию, а вот узбекам не останется... А по сути, если он ждет вызова в Германию, а Россия, как запасной вариант, то и на хер не нужен
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multiscan
1536843286
Левой ногой будет бить по воротам Германии, правой - по российским, когда Россия и Германия будут встречаться.
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Боцман59rus
1536843304
за сб. Израиля - самое то...
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KOLBIS
1536843469
В оконцове не будет играть не за одну,как в поговорке про хер и рыбку...
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ivanthebest
1536843716
Дайте ему дэдлайн, чтобы не ломался. А то потом максимум из чего будет выбирать, это из сборной Узбекистана и Киргизии... Как говорится, дорога ложка к обеду.
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батог
1536844508
Одной попой на 2-х унитазах? Оригинально!!
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hevbn 28
1536844820
На мой взгляд это уже перебор, такими темпами скоро мы увидим сборную России где будут играть Гильерме , Нойштедтер , Рауш , Фернандес ,Мельгорехо , Ари и Антон и даже то, что Роман , Константин и Вальдемар этничиски русские не делает их больше русскими футболистами ,чем например Марио , здесь дело в том , что они все являются воспитанниками не нашего футбола ,а немецкого . Можно конечно ссылаться на сборные Франции , Германии и Бельгии , но дело в том, что по настоящему натурализованных игроков в этих сборных почти нет . Например в Германии был только один по настоящему натурализованный игрок это Какао , все остальные например Озил , Хедира и т.д. они являются по настоящему воспитанниками немецкого футбола и общества и здесь говорить о натурализации просто нельзя и тоже самое относится к Франции и Бельгии например. Я считаю что нам следует ограничить возможность игры за сборную натурализованных игроков например 2 игрока в сборной за раз , как это в своё время было сделано в баскетболе .
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Zenmaster
1536845550
Скажем дружно -- накуй нужно -- своих хватает !!!
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ribavadim
1536849691
А можно ещё и за Узбекистан ...
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zigbert
1536903089
Натурализовать будет не сложно ,только все это будет как то не по русски.
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