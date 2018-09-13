РФС хочет натурализовать защитника «Ганновера» Антона

РФС и главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразили заинтересованность в натурализации центрального защитника «Ганновера» Вальдемара Антона.

Накануне чемпионата мира-2018 специалист уже контактировал с 22-летним футболистом на этот счет.

Антон – уроженец Узбекистана. Выступал за молодежную сборную Германии.

За «Ганновер» защитник провел 73 матча, записав на свой счет четыре гола и три результативные передачи.