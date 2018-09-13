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    РФС хочет натурализовать защитника «Ганновера» Антона

    РФС и главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразили заинтересованность в натурализации центрального защитника «Ганновера» Вальдемара Антона.

    Накануне чемпионата мира-2018 специалист уже контактировал с 22-летним футболистом на этот счет.

    Антон – уроженец Узбекистана. Выступал за молодежную сборную Германии.

    За «Ганновер» защитник провел 73 матча, записав на свой счет четыре гола и три результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    13.09.2018 13:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +212

      Kalida 13 сентября 2018, 23:43

      На самом деле интересный игрок, если верить википедии, то он уже в свои 22 капитанит в Ганновере. Хотелось бы увидеть его в сборной, но не в нашем чемпионате, пусть там же за бугром играет.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 сентября 2018, 16:57

      Вопрос-зачем?Своей молодежи что ли нет?Зачем тогда нужен был лимит?

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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 13 сентября 2018, 16:51

      РФС дичью занимается и ****** рука видна. Наши игроки не могут попасть в европу. Поэтому наши деятели ищут каких то антонов ванштайнеров раушей. Чтобы смело говорить всем. Посмотрите сколько наших ребят играет в европе. Мы все делаем правильно.

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 сентября 2018, 15:18

      Прекрасный молодой игрок. После этого сезона наверняка пойдет на повышение, если травм серьезных не будет. Думаю, что сборная Германии будет в нем в скором времени заинтересована, так что вряд-ли он согласится на натурализацию. Да и потом, центральный защитник - проблемная позиция, но варианты из молодежи у нас есть. Чернов тот же должен ощутимого прогресса достичь.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 13 сентября 2018, 14:53

      Не в ту тему комент воткнул....а удалить не могу почему то не редактировать не удалить не могу......раньше получалось в течение 5 минут сейчас нет....подскажите в чём дело

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 13 сентября 2018, 14:50

      А всё таки сильна у нас спецслужба....уже и кротов научились готовить к деверсии...

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      Рейтинг: +222

      Леший88 13 сентября 2018, 14:26

      Как защитник - это хороший вариант. Игрок основы крепкого середняка бундеслиги, в составе, обычно, с первой по 90-ую минуты. С Боруссией дортмундской вот последний матч по нулям был. Но вот на счет натурализации не понятно, нужно ли это...

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 13 сентября 2018, 14:24

      Уроженец Узбекистана, играл за молодежку Германии. Ну, а мы ему каким боком? Или на свою молодежь совсем положили?

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 13 сентября 2018, 14:18

      не ужели, васся, в наших академиях нет молодежи уровня рауша, нойштеттера и антона??? я этих руководителей академий дом труба их шатал....сколько уже можно отмывать бабло и не заниматься футболом???

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      Рейтинг: +720

      Flydis 13 сентября 2018, 14:03

      Сколько своих талантливых пацанов пропадает, а эти всё натурализовывают...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Flydis 13 сентября 2018, 16:20

      а всякие голодцы и мутковские ратуют за лимит а нах-на он тогда нужен!?????

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