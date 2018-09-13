РФС хочет натурализовать защитника «Ганновера» Антона

На самом деле интересный игрок, если верить википедии, то он уже в свои 22 капитанит в Ганновере. Хотелось бы увидеть его в сборной, но не в нашем чемпионате, пусть там же за бугром играет.
РФС и главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразили заинтересованность в натурализации центрального защитника «Ганновера» Вальдемара Антона.
Накануне чемпионата мира-2018 специалист уже контактировал с 22-летним футболистом на этот счет.
Антон – уроженец Узбекистана. Выступал за молодежную сборную Германии.
За «Ганновер» защитник провел 73 матча, записав на свой счет четыре гола и три результативные передачи.