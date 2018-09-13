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    Геркус – о новом контракте Фернандеша: «Очевидно, что футболисты после 32-х лет лучше играть не будут, так не бывает»

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о переговорах по продлению контракта с полузащитником команды Мануэлем Фернандешем.

    Ранее агент футболиста Пауло Барбоза заявил, что его клиент может покинуть «Локомотив» зимой.

    «У игрока заканчивается контракт, начались переговоры о новом. Есть одна рабочая ситуация, она заканчивается. Четыре года назад «Локомотив» договорился с Фернандешем на конкретных условиях работы в клубе, сейчас начнется новый период. Переговоры ведутся с прошлой осени с разным успехом. Я не хотел бы раскрывать детали – это конфиденциальный и достаточно чувствительный момент.

    Мы обсуждаем разные варианты продолжения его карьеры в «Локомотиве». Считаем, что по мере даже не взросления игроков, а приближения к естественному окончанию карьеры их вознаграждение должно пропорционально снижаться, потому что возникает больше рисков. Его польза будет потихоньку уменьшаться. Это объективно, ничего обидного мы не говорим.

    Очевидно, что футболисты после 32-х лет лучше играть не будут, так не бывает. Они будут играть, дай Бог, так же, соответственно, пропорционально этому предлагаем контракт.

    Понимания взаимного пока не нашли, игрок, видимо, переживает, и агент сильно переживает. Ситуация, на мой взгляд, абсолютно нормальная.

    Год контракта у него еще есть, мы его исполняем, зарплату платим вовремя. Безмерно уважаем его вклад в результаты команды, но сейчас игрок находится в небольшом расфокусе. Мы надеемся, что он обретет былую концентрацию и будет нам помогать», – считает Геркус.

    Фернандеш – проблема для «Локомотива». С ним скандалят из-за денег

    Источник: ТАСС

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    13.09.2018 10:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2018, 19:07

      В Зените Иванович играет лучше чем в МЮ. Анюков солидно смотрится. А про Калача из Ростова я вообще молчу.

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 сентября 2018, 18:50

      особенно агент ох как переживает ну прямо усох совсем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +839

      dimag 13 сентября 2018, 13:36

      Чего ему 2,3 млн мало? В ЦСКА только Акинфеев около 2,5 получает, остальные намного меньше.Совсем в обнаглели игроки в этих ГазаНефтиРжд командах.

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 13 сентября 2018, 12:53

      Ну если этот игрок не Роналду, Буфонище и лэмпарды там всякие, те после 32 играют на топ уровне)

      0
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 13 сентября 2018, 10:40

      да по делу, 4 ляма зп нахер он не нужен, мы не тот клуб

      1
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