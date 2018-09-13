Геркус – о новом контракте Фернандеша: «Очевидно, что футболисты после 32-х лет лучше играть не будут, так не бывает»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о переговорах по продлению контракта с полузащитником команды Мануэлем Фернандешем.

Ранее агент футболиста Пауло Барбоза заявил, что его клиент может покинуть «Локомотив» зимой.

«У игрока заканчивается контракт, начались переговоры о новом. Есть одна рабочая ситуация, она заканчивается. Четыре года назад «Локомотив» договорился с Фернандешем на конкретных условиях работы в клубе, сейчас начнется новый период. Переговоры ведутся с прошлой осени с разным успехом. Я не хотел бы раскрывать детали – это конфиденциальный и достаточно чувствительный момент.

Мы обсуждаем разные варианты продолжения его карьеры в «Локомотиве». Считаем, что по мере даже не взросления игроков, а приближения к естественному окончанию карьеры их вознаграждение должно пропорционально снижаться, потому что возникает больше рисков. Его польза будет потихоньку уменьшаться. Это объективно, ничего обидного мы не говорим.

Очевидно, что футболисты после 32-х лет лучше играть не будут, так не бывает. Они будут играть, дай Бог, так же, соответственно, пропорционально этому предлагаем контракт.

Понимания взаимного пока не нашли, игрок, видимо, переживает, и агент сильно переживает. Ситуация, на мой взгляд, абсолютно нормальная.

Год контракта у него еще есть, мы его исполняем, зарплату платим вовремя. Безмерно уважаем его вклад в результаты команды, но сейчас игрок находится в небольшом расфокусе. Мы надеемся, что он обретет былую концентрацию и будет нам помогать», – считает Геркус.

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