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  • Геркус – о новом контракте Фернандеша: «Очевидно, что футболисты после 32-х лет лучше играть не будут, так не бывает»

Геркус – о новом контракте Фернандеша: «Очевидно, что футболисты после 32-х лет лучше играть не будут, так не бывает»

13 сентября 2018, 10:14
5

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о переговорах по продлению контракта с полузащитником команды Мануэлем Фернандешем.

Ранее агент футболиста Пауло Барбоза заявил, что его клиент может покинуть «Локомотив» зимой.

«У игрока заканчивается контракт, начались переговоры о новом. Есть одна рабочая ситуация, она заканчивается. Четыре года назад «Локомотив» договорился с Фернандешем на конкретных условиях работы в клубе, сейчас начнется новый период. Переговоры ведутся с прошлой осени с разным успехом. Я не хотел бы раскрывать детали – это конфиденциальный и достаточно чувствительный момент.

Мы обсуждаем разные варианты продолжения его карьеры в «Локомотиве». Считаем, что по мере даже не взросления игроков, а приближения к естественному окончанию карьеры их вознаграждение должно пропорционально снижаться, потому что возникает больше рисков. Его польза будет потихоньку уменьшаться. Это объективно, ничего обидного мы не говорим.

Очевидно, что футболисты после 32-х лет лучше играть не будут, так не бывает. Они будут играть, дай Бог, так же, соответственно, пропорционально этому предлагаем контракт.

Понимания взаимного пока не нашли, игрок, видимо, переживает, и агент сильно переживает. Ситуация, на мой взгляд, абсолютно нормальная.

Год контракта у него еще есть, мы его исполняем, зарплату платим вовремя. Безмерно уважаем его вклад в результаты команды, но сейчас игрок находится в небольшом расфокусе. Мы надеемся, что он обретет былую концентрацию и будет нам помогать», – считает Геркус.

Фернандеш – проблема для «Локомотива». С ним скандалят из-за денег

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль Геркус Илья
Комментарии (5)
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Nintendo8800
1536824446
да по делу, 4 ляма зп нахер он не нужен, мы не тот клуб
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Munez89
1536832424
Ну если этот игрок не Роналду, Буфонище и лэмпарды там всякие, те после 32 играют на топ уровне)
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dimag
1536835007
Чего ему 2,3 млн мало? В ЦСКА только Акинфеев около 2,5 получает, остальные намного меньше.Совсем в обнаглели игроки в этих ГазаНефтиРжд командах.
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Полная Канистра
1536853828
особенно агент ох как переживает ну прямо усох совсем
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prezent2017
1536854822
В Зените Иванович играет лучше чем в МЮ. Анюков солидно смотрится. А про Калача из Ростова я вообще молчу.
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