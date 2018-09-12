Врсалько – о травме: «Эта проблема тревожила меня еще на ЧМ-2018»

Защитник сборной Хорватии Шиме Врсалько получил травму в матче второго тура Лиги наций с Испанией (0:6).

«Во время матча я почувствовал боль и попросил замену. В целом я в порядке, но эта проблема тревожила меня еще на чемпионате мира.

Сейчас пришло время ее решить. Мне нужно обсудить все с клубными врачами», – заявил Врсалько после матча.

Новичок «Интера», который принадлежит «Атлетико», пропустил больше половины матчей испанской команды. Он перешел в мадридский клуб летом 2016 года. За это время команда провела 117 матчей. Врсалько принял участие в 54 из них и пропустил 63. При этом футболист пропустил 23 матча из-за травм, а в остальных случаях не выходил на поля по иным причинам.