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    Врсалько – о травме: «Эта проблема тревожила меня еще на ЧМ-2018»

    Защитник сборной Хорватии Шиме Врсалько получил травму в матче второго тура Лиги наций с Испанией (0:6).

    «Во время матча я почувствовал боль и попросил замену. В целом я в порядке, но эта проблема тревожила меня еще на чемпионате мира.

    Сейчас пришло время ее решить. Мне нужно обсудить все с клубными врачами», – заявил Врсалько после матча.

    Новичок «Интера», который принадлежит «Атлетико», пропустил больше половины матчей испанской команды. Он перешел в мадридский клуб летом 2016 года. За это время команда провела 117 матчей. Врсалько принял участие в 54 из них и пропустил 63. При этом футболист пропустил 23 матча из-за травм, а в остальных случаях не выходил на поля по иным причинам.

    Источник: Sport Mediaset

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    12.09.2018 09:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 12:00

      Травмы всегда не желательны для любого футболиста.Здоровья.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 сентября 2018, 10:50

      Не своевременное обращение к врачам специалиста по поводу имеющихся проблем, только усугубляет травму и дальнейшее её лечение. Здоровья парню, успешного лечения и восстановления !

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