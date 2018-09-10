Лига наций. Португалия без Роналду победила Италию, гол Классона не помог Швеции обыграть Турцию

В матче 2-го тура Лиги наций Португалия дома обыграла Италию – 1:0. Встречу пропустил капитан португальцев Криштиану Роналду.
В другой игре гол полузащитника «Краснодара» Виктора Классона не помог Швеции победить Турцию. Обе сборные – соперники России в Лиге В.
Лига наций. Лига А. Группа 3. 2-й тур
Португалия – Италия – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – А. Силва, 48.
Лига наций. Лига В. Группа 2. 2-й тур
Голы: 1:0 – Телин, 35; 2:0 – Классон, 49; 2:1 – Чалханоглу, 51; 2:2 – Акбада, 88; 2:3 – Акбада, 90+2.
Источник: Бомбардир.ру