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Материалы

Швеция - Турция

10.09.2018, Понедельник, 21:45 мск Стокгольм, стадион Френдс Арена Трансляция: Матч! Футбол 1 , 2 тур Швеция - Турция
Товарищеские матчи. Сборные 2016

24 марта, четверг 21:45 Турция 2:1 Швеция
Товарищеские матчи. Сборные 2014

5 марта, среда 22:30 Турция 2:1 Швеция
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    Рейтинг: +46

    semenov m 10 сентября 2018, 15:16

    ничья

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