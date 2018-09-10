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    Буффон, Роналду, Месси и еще 52 игрока претендуют на попадание в символическую сборную сезона-2017/18

    Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала список из 55 претендентов на попадание в символическую сборную по итогам сезона-2017/18. 11 лучших футболистов назовут 24 сентября в Лондоне на церемонии вручения наград ФИФА.

    Команду сформируют по схеме 4-3-3.

    Вратари: Джанлуиджи Буффон («ПСЖ»), Тибо Куртуа («Реал»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кейлор Навас («Реал»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

    Защитники: Жорди Альба («Барселона»), Дани Алвес («ПСЖ»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Вирджил ван Дейк («Саутгемптон»/»Ливерпуль»), Диего Годин («Атлетико»), Матс Хуммельс, Йозуа Киммих («Бавария»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Марсело («Реал»), Йерри Мина («Барселона»/»Эвертон»), Бенжамин Павар («Штутгарт»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Тиаго Силва («ПСЖ»), Киран Триппьер («Тоттенхэм»), Самуэль Умтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Шиме Врсалько («Атлетико»/»Интер»), Кайл Уокер («Тоттенхэм»).

    Полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»), Каземиро («Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»/»Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Эден Азар («Челси»), Андрес Иньеста («Барселона»/»Виссел Кобэ»), Иско («Реал»), Н`Голо Канте («Челси»), Тони Кроос («Реал»), Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»), Лука Модрич («Реал»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Иван Ракитич («Барселона»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Артуро Видаль («Бавария»/»Барселона»).

    Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»/»Ювентус»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Неймар («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Пауло Дибала («Ювентус»), Луис Суарес («Барселона»), Марио Манджукич («Ювентус»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Садио Мане («Ливерпуль»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовски («Бавария»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Карим Бензема («Реал»).

    Источник: FifPro

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    10.09.2018 14:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3795

      serppion 11 сентября 2018, 11:15

      Кариуса нет, без него скучно!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 сентября 2018, 22:00

      Где Дзюба и Черышев, каты!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 18:17

      Выбирать есть из кого.

      3
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 10 сентября 2018, 15:24

      Дзюбы нет, не интересно )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 10 сентября 2018, 15:19

      А где же герои из сборной России добившиеся невероятного успеха на ЧМ 2018 ??? Вероятно подпали под санкции...

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > DOCTOR PENALTY 10 сентября 2018, 17:26

      Ну не всё может купить Путин, далеко не всё

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion > DOCTOR PENALTY 11 сентября 2018, 11:12

      Ну, не искать же лучших в команде, занявшей 8 место на ЧМ!

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