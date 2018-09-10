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Буффон, Роналду, Месси и еще 52 игрока претендуют на попадание в символическую сборную сезона-2017/18

10 сентября 2018, 14:59
7

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала список из 55 претендентов на попадание в символическую сборную по итогам сезона-2017/18. 11 лучших футболистов назовут 24 сентября в Лондоне на церемонии вручения наград ФИФА.

Команду сформируют по схеме 4-3-3.

Вратари: Джанлуиджи Буффон («ПСЖ»), Тибо Куртуа («Реал»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кейлор Навас («Реал»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

Защитники: Жорди Альба («Барселона»), Дани Алвес («ПСЖ»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Вирджил ван Дейк («Саутгемптон»/»Ливерпуль»), Диего Годин («Атлетико»), Матс Хуммельс, Йозуа Киммих («Бавария»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Марсело («Реал»), Йерри Мина («Барселона»/»Эвертон»), Бенжамин Павар («Штутгарт»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Тиаго Силва («ПСЖ»), Киран Триппьер («Тоттенхэм»), Самуэль Умтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Шиме Врсалько («Атлетико»/»Интер»), Кайл Уокер («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»), Каземиро («Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»/»Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Эден Азар («Челси»), Андрес Иньеста («Барселона»/»Виссел Кобэ»), Иско («Реал»), Н`Голо Канте («Челси»), Тони Кроос («Реал»), Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»), Лука Модрич («Реал»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Иван Ракитич («Барселона»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Артуро Видаль («Бавария»/»Барселона»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»/»Ювентус»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Неймар («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Пауло Дибала («Ювентус»), Луис Суарес («Барселона»), Марио Манджукич («Ювентус»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Садио Мане («Ливерпуль»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовски («Бавария»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Карим Бензема («Реал»).

Источник: FifPro
Испания. Примера Италия. Серия А Европа Барселона Ювентус ПСЖ Месси Лионель Роналду Криштиану Буффон Джанлуиджи
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1536581951
А где же герои из сборной России добившиеся невероятного успеха на ЧМ 2018 ??? Вероятно подпали под санкции...
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rLt_Ortriwar
1536582243
Дзюбы нет, не интересно )))
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zigbert
1536592676
Выбирать есть из кого.
Ответить
prezent2017
1536606018
Где Дзюба и Черышев, каты!
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serppion
1536653703
Кариуса нет, без него скучно!
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