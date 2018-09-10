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    Хуммельс – о борьбе за основной состав: «Всегда будут травмированные и дисквалифицированные»

    Защитник «Баварии» Матс Хуммельс рассчитывает на место в стартовом составе в этом сезоне.

    «Надеюсь, тренер будет проводить ротацию весь сезон. Всегда будут травмированные и дисквалифицированные игроки. До зимы у нас почти всегда будет по два матча в неделю. Чтобы справиться, нам нужны большой состав и ротация.

    Это не значит, что я не принимаю решение тренера. Если бы я не принимал их и того, что у нас есть другие отличные центральные защитники, это значило бы, что я лишен способности к самокритике», – сказал Хуммельс.

    В текущем сезоне Хуммельс провел в первом туре Бундеслиги игру с «Хоффенхаймом» (3:1) в запасе. В матче со «Штутгартом» (3:0) футболист сыграл все 90 минут.

    Источник: Goal.com

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    10.09.2018 10:43
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