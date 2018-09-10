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    Гончаренко – о поражении от «Арсенала»: «Очень хороший, информативный спарринг»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко положительно оценил итоги проигранного товарищеского матча с «Арсеналом».

    «Такая длительная пауза нам не нужна, особенно важна игровая практика для молодых и тех, кто проводит меньше времени на поле. Очень хороший, информативный спарринг.

    Пока у нас были силы, мы неплохо смотрелись. Когда мы подустали, стали появляться моменты у наших ворот, но я доволен. Важно, что очень хорошо некоторые игроки воспринимают тактику, как в четыре защитника, так и в три.

    Может быть не все понимают, сложно приходится, но движение вперед есть», – сказал Гончаренко.

    Товарищеский матч ЦСКА – «Арсенал» завершился со счетом 1:2.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    10.09.2018 09:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 10 сентября 2018, 16:27

      по русски половина команды не понимает)))

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      Рейтинг: +1351

      15112007 10 сентября 2018, 12:23

      Гончаренко - очень хороший тренер. Восхищаюсь им.

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