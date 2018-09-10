Гончаренко – о поражении от «Арсенала»: «Очень хороший, информативный спарринг»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко положительно оценил итоги проигранного товарищеского матча с «Арсеналом».

«Такая длительная пауза нам не нужна, особенно важна игровая практика для молодых и тех, кто проводит меньше времени на поле. Очень хороший, информативный спарринг.

Пока у нас были силы, мы неплохо смотрелись. Когда мы подустали, стали появляться моменты у наших ворот, но я доволен. Важно, что очень хорошо некоторые игроки воспринимают тактику, как в четыре защитника, так и в три.

Может быть не все понимают, сложно приходится, но движение вперед есть», – сказал Гончаренко.

Товарищеский матч ЦСКА – «Арсенал» завершился со счетом 1:2.