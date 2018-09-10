Шавло – о трансфере Терри в «Спартак»: «Произойти может все что угодно»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил трансфер экс-защитника «Челси» и сборной Англии Джона Терри в столичный клуб.

— Если такой игрок придет в московский клуб, то с имиджевой точки зрения его переход — это хорошо. А вот с игровой… Ему 37 лет. Сложно сказать, в какой форме он находится сейчас. Но это очень серьезный футболист, с огромным опытом выступлений за «Челси» и сборную Англии.

При этом я бы не спешил говорить, что трансфер уже завершен. Произойти может все что угодно.

— Учитывая травмы Кутепова и Жиго, это в любом случае будет усилением?

— Давайте подождем. Повторюсь, в СМИ появляется много информации и не всегда она оказывается верной. Если «Спартак» объявит о подписании контракта с Терри, то поговорим об этом более детально.