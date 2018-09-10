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    Шавло – о трансфере Терри в «Спартак»: «Произойти может все что угодно»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил трансфер экс-защитника «Челси» и сборной Англии Джона Терри в столичный клуб.

    — Если такой игрок придет в московский клуб, то с имиджевой точки зрения его переход — это хорошо. А вот с игровой… Ему 37 лет. Сложно сказать, в какой форме он находится сейчас. Но это очень серьезный футболист, с огромным опытом выступлений за «Челси» и сборную Англии.

    При этом я бы не спешил говорить, что трансфер уже завершен. Произойти может все что угодно.

    — Учитывая травмы Кутепова и Жиго, это в любом случае будет усилением?

    — Давайте подождем. Повторюсь, в СМИ появляется много информации и не всегда она оказывается верной. Если «Спартак» объявит о подписании контракта с Терри, то поговорим об этом более детально.

    Источник: Известия

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    10.09.2018 08:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 10 сентября 2018, 23:25

      Шавло прав оказался: «Произойти может все что угодно».
      Видимо, произошло.

      2
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 10 сентября 2018, 11:38

      Нет, ребята. Пути назад уже нет. Что мы, зря что ли здесь уже кучу комментов о переходе Терри в Спартак настрочили? Массу доводов ЗА и Против привели! Завлекли болельщиков? Теперь будьте добры, трансфер в обязательном порядке должен состояться!! Иначе мы осерчаем ))

      5
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 11:27

      Мы уже свыклись с мыслью что Терри в Спартаке. Но все же придется немного подождать.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 сентября 2018, 09:01

      С этим можно согласиться. Бывает, что трансферная сделка срывается в самый последний момент перед подписанием. Примеров тому предостаточно, но пусть не в этот раз...

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