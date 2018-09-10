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  • Шавло – о трансфере Терри в «Спартак»: «Произойти может все что угодно»

Шавло – о трансфере Терри в «Спартак»: «Произойти может все что угодно»

10 сентября 2018, 08:07
4

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил трансфер экс-защитника «Челси» и сборной Англии Джона Терри в столичный клуб.

— Если такой игрок придет в московский клуб, то с имиджевой точки зрения его переход — это хорошо. А вот с игровой… Ему 37 лет. Сложно сказать, в какой форме он находится сейчас. Но это очень серьезный футболист, с огромным опытом выступлений за «Челси» и сборную Англии.

При этом я бы не спешил говорить, что трансфер уже завершен. Произойти может все что угодно.

— Учитывая травмы Кутепова и Жиго, это в любом случае будет усилением?

— Давайте подождем. Повторюсь, в СМИ появляется много информации и не всегда она оказывается верной. Если «Спартак» объявит о подписании контракта с Терри, то поговорим об этом более детально.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон
Комментарии (4)
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Рубик Докоян
1536559295
С этим можно согласиться. Бывает, что трансферная сделка срывается в самый последний момент перед подписанием. Примеров тому предостаточно, но пусть не в этот раз...
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zigbert
1536568031
Мы уже свыклись с мыслью что Терри в Спартаке. Но все же придется немного подождать.
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oyabun
1536568700
Нет, ребята. Пути назад уже нет. Что мы, зря что ли здесь уже кучу комментов о переходе Терри в Спартак настрочили? Массу доводов ЗА и Против привели! Завлекли болельщиков? Теперь будьте добры, трансфер в обязательном порядке должен состояться!! Иначе мы осерчаем ))
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vitvik
1536611144
Шавло прав оказался: «Произойти может все что угодно». Видимо, произошло.
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