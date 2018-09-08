Лига наций. Испания одержала волевую победу над Англией

Состоялся очередной матч первого тура Лиги А Лиги наций. Сборная Англии принимала испанцев и проиграла, хотя забила первой. У британцев отличился Маркус Рэшфорд.

Победный мяч у гостей забил нападающий Родриго. Еще один гол на счету представителя «Атлетико» Сауля.

Лига наций. Лига А. Группа 4. 1-й тур

Англия – Испания – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рэшфорд, 11; 1:1 – Сауль, 13; 1:2 – Родриго, 32.

Англия: Пикфорд, Гомес, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Шоу (Роуз, 53), Хендерсон (Дайер, 64), Лингард, Алли, Рашфорд (Уэлбек, 90+4), Кейн.

Испания: Де Хеа, Карвахаль, Начо, Рамос, Алонсо (Мартинес, 88), Бускетс, Сауль, Тьяго Алькантара (Роберто, 80), Иско, Аспас (Асенсио, 68), Родриго.

Предупреждения: Хендерсон, 18; Шоу, 42; Стоунс, 66; Роуз, 90+4 – Карвахаль, 83.

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