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    Лига наций. Испания одержала волевую победу над Англией

    Состоялся очередной матч первого тура Лиги А Лиги наций. Сборная Англии принимала испанцев и проиграла, хотя забила первой. У британцев отличился Маркус Рэшфорд.

    Победный мяч у гостей забил нападающий Родриго. Еще один гол на счету представителя «Атлетико» Сауля.

    Лига наций. Лига А. Группа 4. 1-й тур

    Англия – Испания – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Рэшфорд, 11; 1:1 – Сауль, 13; 1:2 – Родриго, 32.

    Англия: Пикфорд, Гомес, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Шоу (Роуз, 53), Хендерсон (Дайер, 64), Лингард, Алли, Рашфорд (Уэлбек, 90+4), Кейн.

    Испания: Де Хеа, Карвахаль, Начо, Рамос, Алонсо (Мартинес, 88), Бускетс, Сауль, Тьяго Алькантара (Роберто, 80), Иско, Аспас (Асенсио, 68), Родриго.

    Предупреждения: Хендерсон, 18; Шоу, 42; Стоунс, 66; Роуз, 90+4 – Карвахаль, 83.

    Календарь Лиги А

    Турнирные таблицы Лиги А

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2018 23:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 16:07

      Игра скорей ничейная ,но испанцам повезло больше.

      1
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 9 сентября 2018, 01:23

      Интересная игра после чемпионата мира. Испанцы очень хорошо играли командно. Восьми-девяти моментах, не говоря уже о незасчитанном голе, судья принимал несправедливые решения.

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 9 сентября 2018, 01:00

      Везение Англии закончилось.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 сентября 2018, 00:37

      Один Рэшфорд сколько моментов запорол в этом матче.

      2
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 9 сентября 2018, 00:28

      Англичане играли лучше. Не их день.

      2
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      Рейтинг: +93

      Топс7 9 сентября 2018, 00:08

      Шоу травма

      1
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 9 сентября 2018, 00:02

      Англия заслуживала как минимум ничьей

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 сентября 2018, 23:52

      петушки английские соснули !

      0
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