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Англия - Испания
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Судьи
Главный судья:
Данни Маккели (Дордрехт)
Материалы
14 сентября 2018
15:15
Видео
Моуринью – о своем падении: «Люди звонили мне и просили упасть на «Уэмбли». Это был хороший нырок, никакого пенальти»
15
10 сентября 2018
20:24
У Шоу диагностировано сотрясение головного мозга. Англичанин вернется к тренировкам через неделю
08:17
Карвахаль извинился перед Шоу за травму через смс
8
9 сентября 2018
22:20
Видео
Моуринью перед матчем Англия – Испания споткнулся об ограждение и упал
10
11:45
Самый невезучий игрок Англии: адские травмы, скамейка, нет голов
6
10:26
Сауль: «На «Уэмбли» мы увидели великую сборную Испании»
2
09:34
Серхио Рамос: «Что может быть лучше, чем начать новую эру с победы на «Уэмбли»?»
06:06
Шоу: «Со мной все хорошо. Я боец и скоро вернусь на поле»
1
01:41
Саутгейт: «Все видели, что Уэлбек в компенсированное время забил чистый гол»
4
01:26
Сборная Англии проиграла официальный матч на «Уэмбли» впервые с 2007 года
4
Англия - Испания
08.09.2018, Суббота, 21:45 мск
Лондон, стадион
Уэмбли
Трансляция:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
Лига наций, 1 тур
Англия
-
Испания
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Протокол
Расстановка
История игр
Комментарии (3)
Товарищеские матчи. Сборные 2016
15 ноября, вторник
23:00
Англия
2:2
Испания
Товарищеские матчи. Сборные 2015
13 ноября, пятница
22:45
Испания
2:0
Англия
Товарищеские матчи. Сборные 2011
12 ноября, суббота
21:15
Англия
1:0
Испания
Товарищеские матчи. Сборные 2009
11 февраля, среда
23:55
Испания
2:0
Англия
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Рейтинг:
+2556
andrej-lucevich
9 сентября 2018, 08:55
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испанцы снова в игре
0
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Рейтинг:
+4870
dinar7777dinar
8 сентября 2018, 22:40
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англия сосите ! испания сила !
0
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Рейтинг:
+46
semenov m
8 сентября 2018, 15:15
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ничья
0
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