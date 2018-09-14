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Судьи
Главный судья:
Данни Маккели (Дордрехт)
Материалы

Англия - Испания

08.09.2018, Суббота, 21:45 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Лига наций, 1 тур Англия - Испания
Товарищеские матчи. Сборные 2016

15 ноября, вторник 23:00 Англия 2:2 Испания
Товарищеские матчи. Сборные 2015

13 ноября, пятница 22:45 Испания 2:0 Англия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

12 ноября, суббота 21:15 Англия 1:0 Испания
Товарищеские матчи. Сборные 2009

11 февраля, среда 23:55 Испания 2:0 Англия
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 9 сентября 2018, 08:55

    испанцы снова в игре

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 8 сентября 2018, 22:40

    англия сосите ! испания сила !

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    Рейтинг: +46

    semenov m 8 сентября 2018, 15:15

    ничья

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