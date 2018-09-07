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    В брестском «Динамо» не владеют информацией о контракте Марадоны с клубом из Мексики

    Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова сообщила, что клуб не располагает всей информацией о договоренности Диего Марадоны с командой из Мексики «Дорадос». Ранее сообщалось, что аргентинец возглавил клуб.

    В июле Марадона занял пост председателя правления «Динамо».

    – Мы связываемся с менеджерами Диего Марадоны, из-за большой разницы в часовых поясах сделать этого еще не удалось. Мы не располагаем всей информацией о происходящем в Мексике, и пока она у нас не появится, никаких комментариев клуб дать не может.

    – Контракт Марадоны с «Динамо» предполагает возможность сторонних соглашений с другими клубами в качестве тренера?

    – Контракт Марадоны – конфиденциальная информация, всеми его юридическими аспектами я не владею. На момент заключения нашего соглашения с ним у Марадоны были сторонние договоренности с другими организациями – например, с венесуэльским телевидением. По поводу настоящей ситуации все комментарии будут позже.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2018 15:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 13:09

      Динамо конечно не владеет информацией ,а вот сам Диего все прекрасно понимает и занимается кое какими расчетами.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 7 сентября 2018, 15:22

      Марадона мог стать большим тренером, мог просто уйти в тень и остаться в памяти как один из лучших футболистов мира, а вместо этого превратился в шута, которого всерьёз никто не воспринимает.

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