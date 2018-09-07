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  • В брестском «Динамо» не владеют информацией о контракте Марадоны с клубом из Мексики

В брестском «Динамо» не владеют информацией о контракте Марадоны с клубом из Мексики

7 сентября 2018, 15:00
3

Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова сообщила, что клуб не располагает всей информацией о договоренности Диего Марадоны с командой из Мексики «Дорадос». Ранее сообщалось, что аргентинец возглавил клуб.

В июле Марадона занял пост председателя правления «Динамо».

– Мы связываемся с менеджерами Диего Марадоны, из-за большой разницы в часовых поясах сделать этого еще не удалось. Мы не располагаем всей информацией о происходящем в Мексике, и пока она у нас не появится, никаких комментариев клуб дать не может.

– Контракт Марадоны с «Динамо» предполагает возможность сторонних соглашений с другими клубами в качестве тренера?

– Контракт Марадоны – конфиденциальная информация, всеми его юридическими аспектами я не владею. На момент заключения нашего соглашения с ним у Марадоны были сторонние договоренности с другими организациями – например, с венесуэльским телевидением. По поводу настоящей ситуации все комментарии будут позже.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Белоруссия. Высшая лига Динамо-Брест Марадона Диего
Комментарии (3)
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Freyk
1536322955
Марадона мог стать большим тренером, мог просто уйти в тень и остаться в памяти как один из лучших футболистов мира, а вместо этого превратился в шута, которого всерьёз никто не воспринимает.
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zigbert
1536401355
Динамо конечно не владеет информацией ,а вот сам Диего все прекрасно понимает и занимается кое какими расчетами.
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