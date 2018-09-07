В брестском «Динамо» не владеют информацией о контракте Марадоны с клубом из Мексики

Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова сообщила, что клуб не располагает всей информацией о договоренности Диего Марадоны с командой из Мексики «Дорадос». Ранее сообщалось, что аргентинец возглавил клуб.

В июле Марадона занял пост председателя правления «Динамо».

– Мы связываемся с менеджерами Диего Марадоны, из-за большой разницы в часовых поясах сделать этого еще не удалось. Мы не располагаем всей информацией о происходящем в Мексике, и пока она у нас не появится, никаких комментариев клуб дать не может.

– Контракт Марадоны с «Динамо» предполагает возможность сторонних соглашений с другими клубами в качестве тренера?

– Контракт Марадоны – конфиденциальная информация, всеми его юридическими аспектами я не владею. На момент заключения нашего соглашения с ним у Марадоны были сторонние договоренности с другими организациями – например, с венесуэльским телевидением. По поводу настоящей ситуации все комментарии будут позже.