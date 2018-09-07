Милевский: «Каждый год говорят, что я закончу карьеру. Но хочется играть»

Бывший нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский рассказал о переходе в венгерскую «Кишварду».

«После «Динамо-Брест» была пауза: без команды оставался достаточно долго, уже все начали чемпионаты. Такая ситуация у меня не впервые. Конечно, хотелось, чтобы все решилось быстрее. Мое дело было тренироваться, поддерживать форму. И я знал, что все будет хорошо и я без команды не останусь.

Каждый год говорят, что Милевский закончит карьеру. И все же мы продолжаем работать с моим агентом Александром Панковым, у нас все хорошо. И я играю в футбол.

Конечно, хочется играть. Делать то, что я люблю. Отдавать передачи, забивать мячи. На таких полях, как здесь, думаю, у меня будет выходить лучше. Конечно, как только мне это надоест, мы поговорим с Сашей и примем решение. Но пока я полон сил и главное – имею мотивацию играть, заниматься любимым делом.

В Венгрии мне очень нравится. Страна небольшая, города все маленькие. Может каждый зайти посмотреть, какие здесь стадионы. Почему сюда? Были варианты. Мы думали. С финансовой стороны рассматривали. Думали, что лучше. Приняли решение, потому что здесь амбициозная, крепкая команда.

Вернуться в Украину? Хочу. Вообще лучше заканчивать карьеру там, где ее начинал. Пожалуй, это будет украинский клуб», – приводит слова Милевского Football Hub.