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    Милевский: «Каждый год говорят, что я закончу карьеру. Но хочется играть»

    Бывший нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский рассказал о переходе в венгерскую «Кишварду».

    «После «Динамо-Брест» была пауза: без команды оставался достаточно долго, уже все начали чемпионаты. Такая ситуация у меня не впервые. Конечно, хотелось, чтобы все решилось быстрее. Мое дело было тренироваться, поддерживать форму. И я знал, что все будет хорошо и я без команды не останусь.

    Каждый год говорят, что Милевский закончит карьеру. И все же мы продолжаем работать с моим агентом Александром Панковым, у нас все хорошо. И я играю в футбол.

    Конечно, хочется играть. Делать то, что я люблю. Отдавать передачи, забивать мячи. На таких полях, как здесь, думаю, у меня будет выходить лучше. Конечно, как только мне это надоест, мы поговорим с Сашей и примем решение. Но пока я полон сил и главное – имею мотивацию играть, заниматься любимым делом.

    В Венгрии мне очень нравится. Страна небольшая, города все маленькие. Может каждый зайти посмотреть, какие здесь стадионы. Почему сюда? Были варианты. Мы думали. С финансовой стороны рассматривали. Думали, что лучше. Приняли решение, потому что здесь амбициозная, крепкая команда.

    Вернуться в Украину? Хочу. Вообще лучше заканчивать карьеру там, где ее начинал. Пожалуй, это будет украинский клуб», – приводит слова Милевского Football Hub.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2018 07:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      franky de yopt 23 ноября 2018, 07:42

      В конце концов побьет рекорд по количеству клубов, за которые играл

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 30 октября 2018, 16:19

      Да, и ещё АМБИЦИОЗНАЯ!

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 30 октября 2018, 16:19

      Там всего 12 команд, Кишварда 10-ая. Очень крепкая команда!!!!

      0
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