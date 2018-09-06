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    «Черноморец» не планирует играть со «Спартаком» на «Фиште». Матч пройдет 26 сентября в Новороссийске

    «Черноморец» прокомментировал информацию, согласно которой клуб может провести матч 1/16 финала Кубка России со «Спартаком» на стадионе «Фишт» в Сочи.

    «Понятия не имею, как появилась информация о Сочи. Мы собираемся сыграть со «Спартаком» в Новороссийске. Почему мы должны ехать в Сочи, на арену клуба, который сами выбили из розыгрыша?

    Нам и уже сообщили, что матч с красно-белыми состоится 26 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. Правда, могут сдвинуть на час позже – тут все зависит от телевидения.

    Состояние газона? Работа ведется, к 26-му поле будет в порядке», – сказал пресс-атташе «Черноморца» Сергей Шахвердов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2018 15:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 7 сентября 2018, 00:11

      Н Фиште нейтральное поле. Лучше принять Спартак на родных кочках.

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 6 сентября 2018, 18:59

      у нас то ,что не в РПЛ - всё постоянно находится в стадии устранения...нах никому не надо ничё...только когда приспичит - начинают сарапаться...

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      Рейтинг: +139

      DS7 6 сентября 2018, 17:59

      Черноморец aka Метеор - Спартак)) ну чем не фильм тренер?))

      По возможности играть необходимо дома, у Черноморца достаточно болельщиков в возрасте и им будет безумно приятно посетить матч со Спартаком)

      2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 17:58

      Без разницы. Лишь бы вместо газона не было асфальта.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 сентября 2018, 17:52

      У нас с полями вечная проблема вне зависимости от времени года.
      В самой концовке выяснится, что у нас то транда в дребезги, то кер пополам.

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