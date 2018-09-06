«Черноморец» не планирует играть со «Спартаком» на «Фиште». Матч пройдет 26 сентября в Новороссийске

«Черноморец» прокомментировал информацию, согласно которой клуб может провести матч 1/16 финала Кубка России со «Спартаком» на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Понятия не имею, как появилась информация о Сочи. Мы собираемся сыграть со «Спартаком» в Новороссийске. Почему мы должны ехать в Сочи, на арену клуба, который сами выбили из розыгрыша?

Нам и уже сообщили, что матч с красно-белыми состоится 26 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. Правда, могут сдвинуть на час позже – тут все зависит от телевидения.

Состояние газона? Работа ведется, к 26-му поле будет в порядке», – сказал пресс-атташе «Черноморца» Сергей Шахвердов.