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    Бабаев: «Обляков выйдет на другой уровень в ЦСКА»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал оценку трансферу полузащитника «Уфы» Ивана Облякова в армейский клуб в летнее трансферное окно.

    – Если бы «Уфа» прошла «Рейнджерс» в Лиге Европы, ЦСКА вряд ли бы подписал Облякова?

    – Наверное, да. Если бы «Уфа» пробилась в групповую стадию, думаю, приложила бы все усилия, чтобы сохранить состав.

    Переговоры получились непростыми и долгими. В принципе понимания достигли быстро. Но существовало несколько условий, в том числе и выступление команды в еврокубках.

    Теперь надеемся, что Ваня выйдет на другой уровень в ЦСКА. Он сейчас один из самых талантливых молодых российских игроков, в таком возрасте имеет за плечами серьезный багаж матчей в Премьер-лиге.

    – Есть мнение, что в будущем Обляков заменит Дзагоева.

    – Я бы так не сказал. На мой взгляд, они играют по-разному, не очень похожие футболисты по своим качествам. В Алана мы по-прежнему верим. Сейчас он восстанавливается, надеюсь, что лечение принесет плоды. Поэтому в таком контексте трансфер Облякова мы не рассматривали.

    Тем более у нас есть еще Кучаев, который также пока не играет. Иван же, как я сказал, талантливый, перспективный полузащитник с российским паспортом, что тоже важно, так как к нам пришло немало иностранцев.

    Источник: «Труд»

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    04.09.2018 09:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 4 сентября 2018, 21:54

      Давай Ванятка жги во всю! Удачи тебе в новой команде!

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 4 сентября 2018, 09:30

      Главное, чтоб Кучаев вернулся на прежний уровень после травмы, в дальнейшем он превзойдет Дзагоева и будет точно не хуже Головина. Думаю, Михалыч даст ему место в центре полузащиты, на фланге он не так хорош. А вообще, у нас сейчас суперперспективная полузащита: Кучаев, Ахметов, *******, Сигурдссон. Влашич не в счет.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > Vickont 4 сентября 2018, 09:32

      Бомбардир, а как вы пишете фамилию Об.ляков?))Почему она заменяется звездочками?))

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      Рейтинг: -1

      ¯\_(ツ)_/¯ > Vickont 4 сентября 2018, 11:17

      придется писать ОблАков)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +187

      maxpav > Vickont 4 сентября 2018, 11:53

      Г-дам разработчикам надо самим себе поставить звездочки - ведь тупо же!!!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ¯\_(ツ)_/¯ 4 сентября 2018, 15:33

      ...или Облаков?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Vickont 4 сентября 2018, 15:39

      Сами же написали слова Р. Бабаева о Иване ********
      без звездочек, а у нас почему-то со звездочками?

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