Селюк: «В будущем Туре может стать спортивным директором «Зенита». Он будет точно лучше так называемого скаута из «МЮ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Олимпиакоса» Яя Туре, рассказал, что в будущем 35-летний футболист может оказаться в «Зените».

По его словам, петербургский клуб уже дважды пытался заполучить ивуарийца.

«Год назад Манчини хотел видеть Яя в «Зените». Но они позвонили в тот день, когда Яя переподписывал контракт с «Манчестер Сити», и уже было поздно. А несколько лет назад и Спаллетти хотел видеть Яя в «Зените», но тоже не срослось.

Два раза не получилось прийти в «Зенит» в качестве игрока. Возможно, получится в будущем в качестве, например, спортивного директора. Яя будет точно лучше, чем так называемый скаут «Зенита» из «Манчестер Юнайтед», – сказал Селюк.