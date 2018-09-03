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    Селюк: «В будущем Туре может стать спортивным директором «Зенита». Он будет точно лучше так называемого скаута из «МЮ»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Олимпиакоса» Яя Туре, рассказал, что в будущем 35-летний футболист может оказаться в «Зените».

    По его словам, петербургский клуб уже дважды пытался заполучить ивуарийца.

    «Год назад Манчини хотел видеть Яя в «Зените». Но они позвонили в тот день, когда Яя переподписывал контракт с «Манчестер Сити», и уже было поздно. А несколько лет назад и Спаллетти хотел видеть Яя в «Зените», но тоже не срослось.

    Два раза не получилось прийти в «Зенит» в качестве игрока. Возможно, получится в будущем в качестве, например, спортивного директора. Яя будет точно лучше, чем так называемый скаут «Зенита» из «Манчестер Юнайтед», – сказал Селюк.

    Источник: Sport24

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    03.09.2018 12:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +718

      ДВС 18 июня 2019, 13:24

      Не срослось, так не срослось. В мире ещё много достойных клубов, а то у Селюка протолкнуть Туре в Зенит уже становится манией.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 12:15

      Кандидатура предложена ,осталось только проголосовать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 сентября 2018, 20:37

      Если ему и суждено быть спортивным директором, то туалетов на "Баклан - Арене"...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 3 сентября 2018, 16:15

      Кому нужна обезьяна , тем боли он когда то не лестно высказывался про Россию

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +130

      Холстомер > омск55 3 сентября 2018, 19:52

      Да. Наговорил столько, будто в России расизм на стадионах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 сентября 2018, 15:43

      было поздно и не срослось короче в лес посылали

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 3 сентября 2018, 15:11

      Я думал вчера яя туре на матче Спартака был напитки продавал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 3 сентября 2018, 14:55

      Пнх, Селюк. Просто пнх. Уже тошнит от тебя. Ко всему себя со своим неликвидом приплетет.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1501

      777+ 3 сентября 2018, 14:25

      Селюк озвучил свое желание - с помощью Яя Туре, как спортивного директора будет поставлять в Зенит своих подопечных и тем самым "будет черпать" из бездонной Газпромовской трубы......)))

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 сентября 2018, 14:08

      Сегодня Селюку приснилось, что Яя Туре, как директор, руководит Зенитом

      11
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 3 сентября 2018, 13:11

      Селюка срочно в больничку ...

      16
      Ответить
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      Рейтинг: +101187

      sv1969 > ВетеR 3 сентября 2018, 13:13

      скорую в студию!!!)))

      10
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