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  • Селюк: «В будущем Туре может стать спортивным директором «Зенита». Он будет точно лучше так называемого скаута из «МЮ»

Селюк: «В будущем Туре может стать спортивным директором «Зенита». Он будет точно лучше так называемого скаута из «МЮ»

3 сентября 2018, 12:59
14

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Олимпиакоса» Яя Туре, рассказал, что в будущем 35-летний футболист может оказаться в «Зените».

По его словам, петербургский клуб уже дважды пытался заполучить ивуарийца.

«Год назад Манчини хотел видеть Яя в «Зените». Но они позвонили в тот день, когда Яя переподписывал контракт с «Манчестер Сити», и уже было поздно. А несколько лет назад и Спаллетти хотел видеть Яя в «Зените», но тоже не срослось.

Два раза не получилось прийти в «Зенит» в качестве игрока. Возможно, получится в будущем в качестве, например, спортивного директора. Яя будет точно лучше, чем так называемый скаут «Зенита» из «Манчестер Юнайтед», – сказал Селюк.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Зенит Олимпиакос Туре Яя Селюк Дмитрий
Комментарии (14)
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FanatSerj
1535969120
все футбол пока на паузе, началось сбор бредней и маразма от всяких пиарщиков.
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ВетеR
1535969493
Селюка срочно в больничку ...
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vladimir-7
1535972916
Сегодня Селюку приснилось, что Яя Туре, как директор, руководит Зенитом
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777+
1535973954
Селюк озвучил свое желание - с помощью Яя Туре, как спортивного директора будет поставлять в Зенит своих подопечных и тем самым "будет черпать" из бездонной Газпромовской трубы......)))
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bset
1535975707
Пнх, Селюк. Просто пнх. Уже тошнит от тебя. Ко всему себя со своим неликвидом приплетет.
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Tajik-za Zenit
1535976703
Я думал вчера яя туре на матче Спартака был напитки продавал
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Полная Канистра
1535978617
было поздно и не срослось короче в лес посылали
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омск55
1535980524
Кому нужна обезьяна , тем боли он когда то не лестно высказывался про Россию
Ответить
Рубик Докоян
1535996267
Если ему и суждено быть спортивным директором, то туалетов на "Баклан - Арене"...
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zigbert
1536052529
Кандидатура предложена ,осталось только проголосовать.
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