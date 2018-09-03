Семак: «Рассказов впечатлил игрой, кроме того момента, где его нужно было удалять»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого и защитника Николая Рассказова в матче 6-го тура РПЛ (0:0).

«Молодой Ломовицкий в основе? Он уже выходил в основе, мы его знаем прекрасно, хоть это и было определенным сюрпризом. Но не я тренер «Спартака», Массимо знает лучше, кто готов к его требованиям.

Рассказов в общем-то впечатлил, кроме того момента, где ему надо было показывать красную за фол на Ерохине», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

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