Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак: «Рассказов впечатлил игрой, кроме того момента, где его нужно было удалять»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого и защитника Николая Рассказова в матче 6-го тура РПЛ (0:0).

    «Молодой Ломовицкий в основе? Он уже выходил в основе, мы его знаем прекрасно, хоть это и было определенным сюрпризом. Но не я тренер «Спартака», Массимо знает лучше, кто готов к его требованиям.

    Рассказов в общем-то впечатлил, кроме того момента, где ему надо было показывать красную за фол на Ерохине», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни

    Все опять ругают судейство. «Зениту» и «Спартаку» не дали два пенальти

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2018 01:36
    Рекомендуем
    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 10:44

      Вот только не о судействе хотелось бы услышать от Сергея Семака.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +846

      sined1951 3 сентября 2018, 23:20

      Кого нужно удалять-это не его дело. На это есть судьи. Командная игра у Зенита слабовата, вот и пускай этим занимается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1447

      Toomans 3 сентября 2018, 11:35

      Семак просто выразал свое субъективное мнение. Он опытен как футболист и знает правила прекрасно. Он никого (!) не обвинил. Он констатировал факт. Не надо тут начинать "...а Паредес вот...а Дзюба вот....и Ивановича не забудьте!" - это личное мнение. Он вправе его выразить. Если бы спросили про Дзюбу, Паредеса и Ивановича - он бы и тут сказал свое мнение. Что за идиотская привычка переводить разговор с темы на тему? Это всех касается, кто начинает выступать за, якобы, несправедливые решения в адрес Зенита. Я сюда с соккера сбежал, ибо тут хоть можно конструктивно пообщаться на футбольные темы , в том числе и с нормальными болелами Спартака, которых тут немало, а не срач разводить - иначе пожалуйте на соккер.ру. Не превращайте комменты непонятно во что.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Toomans 3 сентября 2018, 14:50

      Семак сказал в адрес спартачей а Каррера промолчал а ведь и мог назвать ваших грубиянов но это не в его стиле. Учитесь молчать и уважать.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2018, 11:12

      лучше бы сказал о том сколько карточек судья зенитовцам не показал. Паредеса вот точно удалять нужно было, Дзюбе и Ивановичу карточки тоже должны быть.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1447

      Toomans > OfaZavr 3 сентября 2018, 11:36

      Лучше не лучше. Причем тут Паредес и Ко, если вопрос про Рассказова? Л - логика.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище > OfaZavr 3 сентября 2018, 11:58

      Молодежь Спартака Семак выделял, похвалил,толька+ им за игру, а Вы про Ивановича и Дзюбу-причём здесь они...Расказов так, вообще утроил после игры свою трансферную стоимость..А на судейство пенять, точно не Спартаку. как и комментатора.. Орлов бы всю игру высказывал "негодования", судейскому корпусу и прямым текстом , как у Зениту забрали победу..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Toomans 3 сентября 2018, 11:59

      как говориться либо говори все либо даже не начинай. а если уж начал про удаления то ему стоило сказать и про своих игроков.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Рубинище 3 сентября 2018, 12:01

      Дзюба и Иванович при том что карточки заслуженные не получили а Семак увидел карточку только у Рассказова. а на судейство как раз таки пенять стоит Спартаку, потому что он видел нарушения у нас а у Зенита нет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1447

      Toomans > OfaZavr 3 сентября 2018, 13:36

      Не согласен. Вот хоть убейте, но не согласен. Его спросили - он ответил. Тем более - его спросили про игрока соперника и он сказал, что думает по этому поводу. Давайте будем откровенны - вас ,как болельщика, задели его слова. Но это не имеет отношения к сути дела.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Toomans 3 сентября 2018, 18:39

      конечно меня задели его слова. потому что они выставляют ситуацию так как будто у Спартака были нарушения а судья за них не наказал. хотя все было с точностью наоборот. игроки Зенита не получили заслуженные карточки и вышли сухими из воды. а тренер после матча еще показывает на игрока соперника которого по его мнению стоило удалять.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 3 сентября 2018, 11:07

      Сергей Богданович! А как Вы, как главный судия Вселенной, расценили пенальти, поставленный в допвремя в матче с "Динамо" Минск, когда Бегунов просто слегка корпусом коснулся Мака на линии штрафной? Ну да, ну да, понимаю... Вы очень объективны и беспристрастны.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1447

      Toomans > ЮНик 3 сентября 2018, 11:37

      А причем тут пенальти в игре с Минском? Тут игру Лиги Европы обсуждали? Доброе утро, страна. Вопрос про Рассказова.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 3 сентября 2018, 10:35

      Ты о своих рассуждай. Тренером Спартака тебе не бывать, так что ной про голубых.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1447

      Toomans > Blossiya 3 сентября 2018, 11:38

      Если спросили, почему не ответить? Не думаю ,что это его "голубая" мечта - быть тренером Спартака. Да, и кандидатуры тренеров тут не обсуждали.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 сентября 2018, 10:24

      Уважаю Богданыча, но там и Паредес на пару жёлтых наиграл

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1447

      Toomans > Asbjorn 3 сентября 2018, 11:39

      Его многие уважают. И есть за что. Только вот причем тут Паредес? Его обсуждали, я что-то пропустил?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Toomans 3 сентября 2018, 11:59

      ну как пример привел,ибо иногда очень много фолил и сзади и грубо,но к судье особых претензий нет у меня,да,были ошибки в обе стороны,но,в целом матч получился мужским и интересно было смотреть,по борьбе не уступал Англицкой лиге

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1447

      Toomans > Asbjorn 3 сентября 2018, 13:38

      Я согласен, мне самому иногда не нравится игра Паредеса в обороне - играет ,частенько, слишком грубо. В матче с Минском он уже подвел команду. Но считаю, что данный пример не уместен. Это мое субъективное мнение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 3 сентября 2018, 08:19

      ну вот и Семак становится типичным зенитовским тренером, у которого виноват судья. надеюсь, что я ошибаюсь

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 > piligrim1986 3 сентября 2018, 08:32

      Семак не винит судью, а высказывает свое мнение об игре молодого спартаковца, констатируя факт фола, который тянул на желтую карточку, которая стала бы второй для Рассказова. О вине судьи ни слова.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1447

      Toomans > baden69 3 сентября 2018, 11:39

      Спасибо Вам! Хоть кто-то внимательно читает и анализирует ПРОЧИТАННОЕ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 сентября 2018, 08:09

      почему же вы не доверяете молодым а все держите Ивановича сколько он вчера косячил или Жиркова, а он все лечится совершенно не умеете работать с молодежью всех по арендам распихали а всяких Мевлей Краневиторов Эрнаней понабрали бабла с них кто то поимел и свалил теперь какого то Рибалту решили подкормить *** как все это достало

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1447

      Toomans > Garrincha58 3 сентября 2018, 11:40

      Также негодую по этому поводу. Зенитовские воспитанники играют везде, кроме Зенита...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 3 сентября 2018, 07:37

      у бомжей ноют даже тренеры----это диагнос

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya > nik55 3 сентября 2018, 10:36

      Это давняя питерская традиция - ныть. Там уже целый ряд тренеров, успешно вспахивающих ниву нытья.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11