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  • Семак: «Рассказов впечатлил игрой, кроме того момента, где его нужно было удалять»

Семак: «Рассказов впечатлил игрой, кроме того момента, где его нужно было удалять»

3 сентября 2018, 01:36
42

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого и защитника Николая Рассказова в матче 6-го тура РПЛ (0:0).

«Молодой Ломовицкий в основе? Он уже выходил в основе, мы его знаем прекрасно, хоть это и было определенным сюрпризом. Но не я тренер «Спартака», Массимо знает лучше, кто готов к его требованиям.

Рассказов в общем-то впечатлил, кроме того момента, где ему надо было показывать красную за фол на Ерохине», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни

Все опять ругают судейство. «Зениту» и «Спартаку» не дали два пенальти

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ломовицкий Александр Семак Сергей
Комментарии (42)
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Yev
1535928318
Ну зачем Богданыч, и ты туда же, опять зенитовская болезнь - судейство во всём виновато.
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BANNIKOV1970
1535928743
Синдром Луческу
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GoldPlayFIFARus9
1535933944
А что он не так сказал? Фол был,и был грубым, он срывал опасную атаку явно сбивая Ерохина,которого потом в контр-атаке и не хватило. Другое дело, что это вряд ли хоть как-то повлияло на игру,ибо было уже в концовке матча. К судейству есть вопросы,но это не причина неудачи, Семак не сваливает вину на судейство, хватит делать выводы по заголовкам
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Д Альбертини
1535936825
Тренера меняются, а смысл похоже остается один! Ну ничего, послушаем Сережу, когда его команда начнет играть с другими клубами Москвы ( локомотив, цска) краснодар, ростов. Это не минское динамо обыгрывать, уфу, и урал. Самый легкий календарь у зенита, поэтому пока и на 1 месте
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Полная Канистра
1535941491
также и паредеса вашего хама надо было удалять раз на Рассказова гоните пургу
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Константинн
1535945645
Да, началось! Выйграй вчера зенит и никто не вспомнил бы про эпизод с Рассказовым. Драконит, когда тренеры после неудач начинают искать второстепенные причины
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Football06
1535946780
Где он говорит что вот Судейство решила судьбу матча? Мне нечем было усилить игру ??? Вы что говорите тут? Мужик конкретные вещи говорит,да Нужно было удалять но он не сказал что Судья дул в сторону Спартака ,он просто сказал парень сыграл хорошо кроме и ТД.а вы делаете из муравья Слона
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nik55
1535949478
у бомжей ноют даже тренеры----это диагнос
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piligrim1986
1535951945
ну вот и Семак становится типичным зенитовским тренером, у которого виноват судья. надеюсь, что я ошибаюсь
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OfaZavr
1535962352
лучше бы сказал о том сколько карточек судья зенитовцам не показал. Паредеса вот точно удалять нужно было, Дзюбе и Ивановичу карточки тоже должны быть.
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