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    РПЛ. «Ахмат» обыграл «Уфу», у Митришева дубль

    «Ахмат» дома обыграл «Уфу» в матче 6-го тура РПЛ со счетом 2:1. Дубль в составе хозяев оформил форвард Магомет Митришев. У гостей забил защитник Кэтэлин Карп.

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    Ахмат (Грозный) – Уфа – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Митришев, 58; 2:0 – Митришев, 59; 2:1 – Карп, 82.

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Родолфо (Думбия, 65), Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев (Харин, 74), Балай (Садаев, 81).

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Тумасян (Дивеев, 72), Живоглядов, Табизде, Неделчару, Засеев (Ваньек, 61), Пауревич (Бизяк, 65), Карп, Сысуев, Игбун.

    Предупреждения: Анхель, 24; Швец, 43; Бериша, 90+5 – Тумасян, 4; Живоглядов, 76; Сухов, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2018 23:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 10:17

      Трудно сейчас Уфе с таким графиком.

      1
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      Рейтинг: +309

      Ден71 3 сентября 2018, 08:27

      Уфа явно не может найти свою игру. Ахмат с победой.

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 3 сентября 2018, 04:11

      Магу с почином!

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 3 сентября 2018, 00:23

      Ахмат с победой !!!!

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      Рейтинг: +169

      TY13R 3 сентября 2018, 00:18

      Ахмат начал играть?

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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 3 сентября 2018, 00:06

      Молодец Магомед,так бы частенько!

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