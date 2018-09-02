РПЛ. «Ахмат» обыграл «Уфу», у Митришева дубль

«Ахмат» дома обыграл «Уфу» в матче 6-го тура РПЛ со счетом 2:1. Дубль в составе хозяев оформил форвард Магомет Митришев. У гостей забил защитник Кэтэлин Карп.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Ахмат (Грозный) – Уфа – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Митришев, 58; 2:0 – Митришев, 59; 2:1 – Карп, 82.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Родолфо (Думбия, 65), Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев (Харин, 74), Балай (Садаев, 81).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Тумасян (Дивеев, 72), Живоглядов, Табизде, Неделчару, Засеев (Ваньек, 61), Пауревич (Бизяк, 65), Карп, Сысуев, Игбун.

Предупреждения: Анхель, 24; Швец, 43; Бериша, 90+5 – Тумасян, 4; Живоглядов, 76; Сухов, 89.

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