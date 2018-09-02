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Фелипе Мело: «Я стал бы убийцей, если бы не футбол»

2 сентября 2018, 13:11
5

Бывший полузащитник сборной Бразилии, «Ювентуса» и «Интера», а ныне игрок «Палмейраса» Фелипе Мело рассказал о том, как занятия футболом в юности повлияли на его дальнейшую жизнь.

«Я стал бы убийцей, если бы не футбол. Я проживал в одной из самых опасных фавел в Бразилии. Там имелись наркотики и оружие, но я оставил эту жизнь, чтобы сражаться за мечту.

Были времена, когда я шeл на тренировку и знал, что мне нужно выбирать между футболом и другой жизнью. И я сделал выбор в пользу футбола.

В «Гремио» я тратил всю зарплату и вeл непонятную жизнь, но всe изменилось, когда встретил свою будущую жену. Тогда появился новый Фелипе Мело. У нас родились трое детей, и они для меня важнее всего после бога. Говорят, за каждым мужчиной стоит великая женщина, но я считаю, что женщина всегда рядом с ним», – сказал Мело.

Источник: Marca
Бразилия. Серия А Палмейрас Мело Фелипе
Комментарии (5)
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Project Бабангида
1535883864
я бы бросил футбол что бы стать убийцей мутко. но он видно это просёк и скрылся где то на стройке
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shinnik
1535889904
Бог Златан тоже так говорит.. Куда нам столько бандосов...?
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zigbert
1535890504
Откровенное признание.
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OfaZavr
1535898325
у многих бразильских игроков такое детство и потом возможности свернуть на кривую дорожку. хорошо когда футбол берет верх.
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Vickont
1536224855
Полиции надо внимательно следить за ним, по окончании карьеры футболиста, природа может взять верх)
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