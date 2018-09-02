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    Фелипе Мело: «Я стал бы убийцей, если бы не футбол»

    Бывший полузащитник сборной Бразилии, «Ювентуса» и «Интера», а ныне игрок «Палмейраса» Фелипе Мело рассказал о том, как занятия футболом в юности повлияли на его дальнейшую жизнь.

    «Я стал бы убийцей, если бы не футбол. Я проживал в одной из самых опасных фавел в Бразилии. Там имелись наркотики и оружие, но я оставил эту жизнь, чтобы сражаться за мечту.

    Были времена, когда я шeл на тренировку и знал, что мне нужно выбирать между футболом и другой жизнью. И я сделал выбор в пользу футбола.

    В «Гремио» я тратил всю зарплату и вeл непонятную жизнь, но всe изменилось, когда встретил свою будущую жену. Тогда появился новый Фелипе Мело. У нас родились трое детей, и они для меня важнее всего после бога. Говорят, за каждым мужчиной стоит великая женщина, но я считаю, что женщина всегда рядом с ним», – сказал Мело.

    Источник: Marca

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    02.09.2018 13:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 6 сентября 2018, 12:07

      Полиции надо внимательно следить за ним, по окончании карьеры футболиста, природа может взять верх)

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 сентября 2018, 17:25

      у многих бразильских игроков такое детство и потом возможности свернуть на кривую дорожку. хорошо когда футбол берет верх.

      2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 15:15

      Откровенное признание.

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 сентября 2018, 15:05

      Бог Златан тоже так говорит..
      Куда нам столько бандосов...?

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 2 сентября 2018, 13:24

      я бы бросил футбол что бы стать убийцей мутко. но он видно это просёк и скрылся где то на стройке

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