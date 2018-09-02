Фелипе Мело: «Я стал бы убийцей, если бы не футбол»

Бывший полузащитник сборной Бразилии, «Ювентуса» и «Интера», а ныне игрок «Палмейраса» Фелипе Мело рассказал о том, как занятия футболом в юности повлияли на его дальнейшую жизнь.

«Я стал бы убийцей, если бы не футбол. Я проживал в одной из самых опасных фавел в Бразилии. Там имелись наркотики и оружие, но я оставил эту жизнь, чтобы сражаться за мечту.

Были времена, когда я шeл на тренировку и знал, что мне нужно выбирать между футболом и другой жизнью. И я сделал выбор в пользу футбола.

В «Гремио» я тратил всю зарплату и вeл непонятную жизнь, но всe изменилось, когда встретил свою будущую жену. Тогда появился новый Фелипе Мело. У нас родились трое детей, и они для меня важнее всего после бога. Говорят, за каждым мужчиной стоит великая женщина, но я считаю, что женщина всегда рядом с ним», – сказал Мело.