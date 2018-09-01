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    Гончаренко: «Хорошо, что у ЦСКА широкая обойма футболистов»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко накануне матча шестого тура РПЛ против «Урала» рассказал о возможности появления в этой игре новичка команды Ивана Облякова. Специалист рад, что в его распоряжении имеется широкая обойма футболистов.

    «Это не первый наш матч в подобном сочетании, мы провели много тренировок. Мне хорошо известны возможности Облякова. Он мог бы сыграть и с первых минут. Есть вероятность, что он выйдет на замену.

    Как победить «Урал»? Нам надо правильно располагаться в позиционном нападении и быстро возвращать мяч при потерях.

    Сейчас сложно оценить готовность к Лиге чемпионов. Хорошо, что у нас широкая обойма. Теперь главное, чтобы мы нащупали взаимодействия», – сказал Гончаренко.

    Встреча ЦСКА – «Урал» проходит на стадионе «ВЭБ Арена» и началась в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2018 16:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 1 сентября 2018, 17:53

      В Уфе бы он больше бы пользы принес

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 сентября 2018, 17:28

      По сравнению с прошлым сезоном, когда в команде было от силы 15 человек которые постоянно играли , сейчас состав действительно кажется большим , а то что средний возраст игроков 20-23 года уже не кажется чем то плохим.

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > hevbn 28 1 сентября 2018, 18:49

      В прошлом сезоне можно так же было затыкать дыры молодежью, но процент сыгранности был бы минимальным, в этом сезоне, с одной стороны, проще- приходится наигрывать всех заново и можно добавлять игроков без потери качества, а наоборот повышая его за счет новых связок и конкуренции

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