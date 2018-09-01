Гончаренко: «Хорошо, что у ЦСКА широкая обойма футболистов»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко накануне матча шестого тура РПЛ против «Урала» рассказал о возможности появления в этой игре новичка команды Ивана Облякова. Специалист рад, что в его распоряжении имеется широкая обойма футболистов.

«Это не первый наш матч в подобном сочетании, мы провели много тренировок. Мне хорошо известны возможности Облякова. Он мог бы сыграть и с первых минут. Есть вероятность, что он выйдет на замену.

Как победить «Урал»? Нам надо правильно располагаться в позиционном нападении и быстро возвращать мяч при потерях.

Сейчас сложно оценить готовность к Лиге чемпионов. Хорошо, что у нас широкая обойма. Теперь главное, чтобы мы нащупали взаимодействия», – сказал Гончаренко.

Встреча ЦСКА – «Урал» проходит на стадионе «ВЭБ Арена» и началась в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.