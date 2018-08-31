Клопп: «Когда видишь группу с «ПСЖ» и «Наполи», то не хочешь оказаться в ней на третьем месте»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями относительно силы команд, с которыми англичанам предстоит встретиться на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Когда смотришь и видишь группу с «ПСЖ» и «Наполи», то не хочешь оказаться в ней на третьем месте.

Как справиться с такими мыслями? Лучший способ – просто не думать об этом. Если начнешь задумываться о группе, то будешь близок к вылету из нее. Если посчитаешь, что это слишком тяжело – вылетишь. Поэтому я даже не хочу думать об этом», – заявил Клопп.

«Ливерпуль» встретится на групповом этапе Лиги чемпионов с «ПСЖ», «Наполи» и «Црвеной Звездой».