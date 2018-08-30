Кузяев: «Возможно, поражение в Мольде пойдет на пользу перед «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев дал комментарий после ответного матча четвертого раунда квалификации Лиги Европы против «Мольде» (1:2). Хавбек забил гол.
– Позволили сопернику создать очень много моментов, так не должно быть – это надо проанализировать.
– Может, это недонастрой перед матчем со «Спартаком»?
– Не думаю. Может, где-то неправильно двигались. Организация игры была немножко не та. Надеюсь, все исправим.
– Эта оплеуха полезна перед «Спартаком»?
– Возможно. Надеюсь, в воскресенье покажем другую игру.
Источник: Sportbox.ru