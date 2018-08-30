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  • Кузяев: «Возможно, поражение в Мольде пойдет на пользу перед «Спартаком»

Кузяев: «Возможно, поражение в Мольде пойдет на пользу перед «Спартаком»

30 августа 2018, 23:23
7

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев дал комментарий после ответного матча четвертого раунда квалификации Лиги Европы против «Мольде» (1:2). Хавбек забил гол.

– Позволили сопернику создать очень много моментов, так не должно быть – это надо проанализировать.

– Может, это недонастрой перед матчем со «Спартаком»?

– Не думаю. Может, где-то неправильно двигались. Организация игры была немножко не та. Надеюсь, все исправим.

– Эта оплеуха полезна перед «Спартаком»?

– Возможно. Надеюсь, в воскресенье покажем другую игру.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Спартак Мольде Кузяев Далер
Комментарии (7)
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Рубик Докоян
1535660956
Возможно это для домохозяйки, а вы должны уметь перестраиваться по ходу игры, подсказывать друг другу и отрабатывать в течение всего матча. Уметь добавить, когда этого требуют обстоятельства. Образно выражаясь -- гроссмейстеру стыдно проигрывать второразряднику. Вы уже с Минском достаточно нервов по портили болельщикам и тренеру.
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prezent2017
1535661260
Как Кузю заменили, так и поехала игра под откос.
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polozovs
1535663837
А какой состав был, кто знает ?
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woyser
1535672566
Валидольная игра. Пас абсолютно не шёл, много ошибок в передачах и ещё у многих игроков проблема в отдаче мяча, очень долго думают. Мевля вообще задолбал столько ошибок. Заболотный совсем разучился брать игру на себя, надо быть агрессивнее чаще бить по воротам, а не возится с мячом.
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neveldomha
1535692523
Выводы нужно делать в течении матча, а не ждать следующего. Если не способен это сделать, значит ты тупой футболист, т.е. "достаточно средний футболист"
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77SAM
1535698988
"Так не должно быть" ! ! !
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