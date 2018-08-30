Чернов: «Я хотел для ЦСКА «группу смерти»

Защитник ЦСКА Никита Чернов дал оценку результатам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Армейцам предстоит сыграть с «Реалом», «Ромой» и чешской «Викторией».

«Неплохая группа (смеется). Когда увидел, что нам достался «Реал», топ-клуб, который более 10 раз выигрывал Лигу чемпионов, понял, что нам никто не позавидует.

Но я считаю, со всеми можно бороться. Тренеры досконально разберут всех соперников, Виктор Михайлович Гончаренко скажет правильные слова, мы постараемся сыграть максимально надежно.

Если честно, я хотел «группу смерти». Например, «Реал», «МЮ», «Интер». Всегда стремишься сыграть с сильными командами, чтобы проверить себя, мотивация зашкаливает. У нас все же не «группа смерти», выделяется «Реал».

Будем биться, бороться, очки по крайней мере с двумя другими командами можно цеплять. Постараемся использовать свои шансы», – высказался игрок.

Матчи начнутся в сентябре.

«Локо» повезло, ЦСКА – нет. Главное о жеребьевке Лиги чемпионов