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Чернов: «Я хотел для ЦСКА «группу смерти»

30 августа 2018, 21:38
15

Защитник ЦСКА Никита Чернов дал оценку результатам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Армейцам предстоит сыграть с «Реалом», «Ромой» и чешской «Викторией».

«Неплохая группа (смеется). Когда увидел, что нам достался «Реал», топ-клуб, который более 10 раз выигрывал Лигу чемпионов, понял, что нам никто не позавидует.

Но я считаю, со всеми можно бороться. Тренеры досконально разберут всех соперников, Виктор Михайлович Гончаренко скажет правильные слова, мы постараемся сыграть максимально надежно.

Если честно, я хотел «группу смерти». Например, «Реал», «МЮ», «Интер». Всегда стремишься сыграть с сильными командами, чтобы проверить себя, мотивация зашкаливает. У нас все же не «группа смерти», выделяется «Реал».

Будем биться, бороться, очки по крайней мере с двумя другими командами можно цеплять. Постараемся использовать свои шансы», – высказался игрок.

Матчи начнутся в сентябре.

«Локо» повезло, ЦСКА – нет. Главное о жеребьевке Лиги чемпионов

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Чернов Никита
Комментарии (15)
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1535654948
какой смешной он группу смерти захотел а тут реал только попался. А Рому что на легке за рога возьмёшь? лишнее геройство и самоуверенность ни к чему хоть бы викторию обыграли и то хорошо будет с 3 местом
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maxon1256
1535655297
группу смерти тебе, ты против Рубина и Енисея не можешь нормально сыграть
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headdevil
1535655629
Для нынешнего ЦСКА любая группа- группа смерти
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Рубик Докоян
1535656056
ЦСКА сейчас желательно "группа жизни", чтобы команда не получала чувствительный удар. А после игр в "группе смерти" придётся долго реанимировать команду. От ЦСКА сейчас подвигов не ждут, надо играть в охотку, с самоотдачей и делать, что должно и будь, что будет...
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Lester84
1535656175
Чернов видимо забыл про 5-1 с Ромой, 4-1 с Реалом в гостях, и 2-1 с Плзенью. Так тогда и состав был покруче. А сейчас это не группа смерти, а адовый котел для ЦСКА
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Т34
1535656946
"Группу смерти" захотел? Не переживай, вы в любой группе будете, как покойники.
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erma
1535659871
"Цеплять"..."шансы"..."терпеть" - наша терминология вечных лузеров. Играть в футбол не пробовали?
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VOLK83
1535665689
Очки он собрался цеплять, смешно ей Богу, последнее место, вот что корячится ЦСКА!
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OfaZavr
1535698784
нынешнему ЦСКА даже с Ромой вряд ли может получиться зацепить очки только с Викторией можно попробовать. но и то помню с ними уже играли в группе пару лет назад и было непросто а тот ЦСКА был сильнее.
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zigbert
1535720505
Виктория вам по зубам.
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