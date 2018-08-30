Погребняк: «В «Урале» меня привлек не финансовый вопрос, а главный тренер»

Нападающий Павел Погребняк поделился впечатлениями от перехода в «Урал». 34-летний россиянин отметил, что выбрал екатеринбургский клуб из-за главного тренера Дмитрия Парфенова.

«Вероятность моего перехода в «Урал» была высока. С главным тренером мы знакомы по работе в «Тосно». Очень настойчивыми были руководители клуба, и это меня подкупило. Кроме того, я не полностью здоров, поэтому оценил подобное приглашение. Теперь контракт подписан, а я буду стараться помочь «Уралу».

Привлек меня не финансовый вопрос, а главный тренер и руководство клуба. Обсуждал этот переход с Романом Павлюченко, который положительно отозвался о городе и о команде. Приложу все силы, чтобы вернуться на поле в октябре.

Мы с Парфеновым постоянно были на связи. Он был в курсе моего восстановления. В составе «Урала» есть хорошие нападающие, поэтому место в стартовом составе придется заслужить – конкуренцию никто не отменял. Я хочу быстрее выздороветь и выйти на поле.

Цели на сезон? Набирать очки в каждом матче. Я командный игрок и хочу помочь «Уралу», – заявил Погребняк.