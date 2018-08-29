Спортдиректор «Анжи»: «К нам уже обращались о покупке Савичева»

Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра подтвердил, что полузащитник команды Константин Савичев близок к переходу в более именитый клуб.

«Не буду скрывать, интерес к Константину есть. К нам уже по нему обращались. Так что все может быть.

Если нас устроит предложение, то, возможно, он уйдет. Савичев хорошо себя проявляет, своей игрой может доказать, что способен выступать в большом клубе», – сказал Танцюра.

В текущем сезоне Савичев провел все три матча в российской Премьер-лиги, не отметившись в них результативными действиями. Он перешел в «Анжи» этим летом из «Спартака-2».