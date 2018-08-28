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  • Ланин: «Вилков матом просил меня уйти с поля. Это не красит судью»

Ланин: «Вилков матом просил меня уйти с поля. Это не красит судью»

28 августа 2018, 19:16
14

Полузащитник «Крыльев Советов» Олег Ланин прокомментировал свое удаление в матче пятого тура РПЛ против «Енисея» (0:1). Игру обслуживал нижегородец Михаил Вилков.

«На мой взгляд, удаления там не было. Мы держали друг друга руками, потом я получил по лицу и упал, и вот за это я получил вторую жeлтую карточку. Вилков ошибся, это видели все, и можно посмотреть повторы.

Посмотрим, что будет по решению КДК, но так судить нельзя. Пенальти не поставили на 14-й минуте, красную карточку дали, после прыжка Кичина не дали даже жeлтой карточки. Не мне решать, но, повторюсь, так судить нельзя.

Когда судья открытым текстом посылает меня с поля матом, то такая некорректная работа не красит его», – рассказал самарец.

Судейское руководство РФС признало ошибку Вилкова.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Енисей Крылья Советов Ланин Олег Вилков Михаил
Комментарии (14)
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Мары
1535473306
Были б бои без правил, Вилков бы получил прямой по своей наглой роже, а потом по почкам, по почкам.Чтоб не кривлялся *****.
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Vickont
1535473459
Уйди пожалуйста с поля, матом тебя прошу...
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Serjoga
1535473861
А что сам кричал ему в первом моменте, когда получил 1-ю ЖК?, А что кричал при получении 2-й ЖК? Да, Вилков накосячил вдоволь, но нужно и свой "текст" озвучить!
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Боцман59rus
1535474436
В матчах прошлого сезона Лиги 1 вешали на судью микрофон и телеаудитория имела счастье наслаждаться диалогами действующих лиц -жаль во французском не силен.))))- но по английски наговорили на18+
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OfaZavr
1535475641
нужно об этом Егорову сообщить. пусть разбирается с ним. а то мало того что косячил жестко так еще и хамил.
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Полная Канистра
1535475726
наверно сказал как начальник Ты уволен иди ищи другую работу
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Yev
1535476187
Это не просил - это послал. Учи русский.
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Serjoga
1535477068
Если Вилков тебя послал "по-русски" представляю, что ты ему сказал! Ни с того ни с сего судья матом игрока никуда не пошлет! Огласи свою тирраду и тогда, возможно, будут понятны действия Вилкова! А то прям весь "пушистый" такой, а нехороший Вилков матом ругается! Смотреть на себя сначала нужно!
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Рубик Докоян
1535480017
В ПФЛ до конца года на курсы повышения квалификации Вилкова. Потом пусть готовится к сдаче зачёта по теории и по физподготовке...
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zigbert
1535484185
Судья просто распоясался и творил бес предел.
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