Ланин: «Вилков матом просил меня уйти с поля. Это не красит судью»

Полузащитник «Крыльев Советов» Олег Ланин прокомментировал свое удаление в матче пятого тура РПЛ против «Енисея» (0:1). Игру обслуживал нижегородец Михаил Вилков.

«На мой взгляд, удаления там не было. Мы держали друг друга руками, потом я получил по лицу и упал, и вот за это я получил вторую жeлтую карточку. Вилков ошибся, это видели все, и можно посмотреть повторы.

Посмотрим, что будет по решению КДК, но так судить нельзя. Пенальти не поставили на 14-й минуте, красную карточку дали, после прыжка Кичина не дали даже жeлтой карточки. Не мне решать, но, повторюсь, так судить нельзя.

Когда судья открытым текстом посылает меня с поля матом, то такая некорректная работа не красит его», – рассказал самарец.

Судейское руководство РФС признало ошибку Вилкова.