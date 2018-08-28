Егоров: «Вилков получил отрицательную оценку и не будет работать на матче «Зенит» – «Спартак»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что судья Михаил Вилков не получит назначение на матч 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Михаил Вилков провeл не лучший свой матч (между «Енисеем» и «Крыльями Советов» – прим. ред.), оценка отрицательная. Моe мнение расходится с мнением инспектора. На 14-й минуте должен был быть пенальти за игру рукой Ятченко. На 33-й минуте произошла пограничная ситуация, которая чуть не дошла до красной карточки. Меня пугает, что в данной ситуации он не показал даже жeлтой. На счeт удаления – нужно было ставить штрафной удар и показывать жeлтую карточку Обрадовичу.

Если работать арбитром и не получать от этого кайф – не нужно работать вообще. Любой арбитр мечтает поработать на таком матче, как «Зенит» – «Спартак». Я надеюсь, Вилков проанализирует свою работу и больше такого не повторится, это был чeрный день для него. В списках на этот матч его не будет, так как он получил отрицательную оценку», – сказал Егоров.

Игра пройдет 2 сентября в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.