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  • Егоров: «Вилков получил отрицательную оценку и не будет работать на матче «Зенит» – «Спартак»

Егоров: «Вилков получил отрицательную оценку и не будет работать на матче «Зенит» – «Спартак»

28 августа 2018, 14:03
25

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что судья Михаил Вилков не получит назначение на матч 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Михаил Вилков провeл не лучший свой матч (между «Енисеем» и «Крыльями Советов» – прим. ред.), оценка отрицательная. Моe мнение расходится с мнением инспектора. На 14-й минуте должен был быть пенальти за игру рукой Ятченко. На 33-й минуте произошла пограничная ситуация, которая чуть не дошла до красной карточки. Меня пугает, что в данной ситуации он не показал даже жeлтой. На счeт удаления – нужно было ставить штрафной удар и показывать жeлтую карточку Обрадовичу.

Если работать арбитром и не получать от этого кайф – не нужно работать вообще. Любой арбитр мечтает поработать на таком матче, как «Зенит» – «Спартак». Я надеюсь, Вилков проанализирует свою работу и больше такого не повторится, это был чeрный день для него. В списках на этот матч его не будет, так как он получил отрицательную оценку», – сказал Егоров.

Игра пройдет 2 сентября в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Егоров Александр Вилков Михаил
Комментарии (25)
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vick-north-west
1535454988
Ну вот, а то сначала Егоров пытался Вилкова выгородить, Андрея Тихонова оскорблял. А Тихонов оказался прав.
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vladimir-7
1535455653
Хорошо, что признали ошибки судьи, наказали Вилкова и опубликовали это. Еще бы Егорову нужно извиниться перед Тихоновым за резкое высказывание в его адрес. И как Вилкова накажут, ведь от отстранения от следующего матча, это не наказание.
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BRO_football
1535457241
Егоров заметил ошибки Вилкова, признал их, и даже вынес наказание. Безусловно, это хорошо. Плохо только, что эта дисквалификация продлится недолго. Через тур Вилков будет опять работать как ни в чём не бывало
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zigbert
1535457425
Хорошая новость. Теперь кого бы не назначили ,не так уж и важно.
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Axe111
1535458475
Да кому на**й нужны ваши никчемный ОЦЕНКИ продаваться перестаньте лучше клоуны
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Dieter Günther Bohlen
1535459624
Не поможет свиньям судья.
Ответить
Полная Канистра
1535459824
отобрать свисток пожизненно сдать гетры и трусы завскладу выдать трудовую по ст. 33 халатность и разгильдяйство
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Cules2013
1535462905
Ужас какое наказание, он там себе, наверное, на нервной почве все волосы на голове вырвал)
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GoldPlayFIFARus9
1535463424
Помнится этот же Егоров,за такую же игру рукой, когда-то говорил что расстояние было слишком маленьким и игрок никуда не мог убрать свою руку.... Удобно наверное трактовать схожие эпизоды по разному.
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OfaZavr
1535471827
зато уже в следующем туре опять получит назначение. и сурового наказания не последует. нужно как игрокам они дают за грубые нарушения и ошибки матчей 3-4 да еще и штраф приличный влепить.
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