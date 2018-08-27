Шевченко: «Играть только на контратаках и отбиваться – это дорога в никуда»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о тактике, которую он прививает футболистам национальной команды.

«Для меня сейчас главное – это результат. Мы два года перестраивали команду, вводили новых игроков, поставили определенную стратегию, структуру игры команды. Для меня главное – попасть на чемпионат Европы. Это самая главная задача.

Команда должна уметь все: держать мяч, хорошо обороняться и использовать пространство, то есть моментами играть на контратаках. Играть только на контратаках и отбиваться – это дорога в никуда, такой футбол ни к чему не приведет. Не вижу смысла даже пытаться так играть.

Я не собираюсь менять философию украинского футбола. Не могу сказать, что в свое время «Динамо» играло только на контратаках. Команда умела дела все», – заявил Шевченко.

Сборная Украины сыграет в Лиге наций в группе с командами Чехии и Словакии.