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    Витсель забил через себя в дебютном матче в Бундеслиге

    Накануне состоялся матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Игра завершилась с счетом 4:1.

    Полузащитник дортмундцев Аксель Витсель отличился забитым голом в дебютном для себя матче за команду в Бундеслиге. Экс-футболист «Зенита» сыграл на добивании у чужих ворот, пробив в падении через себя.

    Всего на счету Витселя два гола в двух играх за «Боруссию». Ранее он отличился в игре Кубка Германии против «Гройтер Фюрт» (2:1).

    Источник: Twitter

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    27.08.2018 06:06
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 27 августа 2018, 08:41

      Лейпциг уже не тот.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +106

      nice_taste > КЭТиК 27 августа 2018, 12:59

      Вернер почему то не играет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 27 августа 2018, 08:32

      Через себя это громко сказано. Через себя, конечно, но в упор, откуда грех промахнуться. А так рад за него и Боруссию

      0
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      ...
      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > Dos_Santos 27 августа 2018, 08:56

      Российский футболист по мячу бы промахнулся, выполняя такой удар.

      4
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      ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > Dieter Günther Bohlen 27 августа 2018, 12:47

      Ну тебе ли знать, ведь украинский видимо тоже? Поэтому Андрюшу Ермоленко из Дортмунда отправили?)

      3
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Dieter Günther Bohlen 27 августа 2018, 13:19

      А обезьяна Болен, та вообще за бананом полезла-бы...

      1
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      ...
      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > Валерий2705 27 августа 2018, 15:33

      Его хотя бы туда пригласили) А кого из россиян туда приглашали? Нойштедтер, Рауш и Саенко?) Которых немецкий футбол вырастил?)) Только про Бесчастных и прочих не надо писать), эти люди реально заслуживали, но это было давно)))

      1
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      Рейтинг: +1055

      3ton 27 августа 2018, 07:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит загубил шикарную карьеру Витселя , как и Халка.

      -5
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > 3ton 27 августа 2018, 08:06

      Он сам себе ее губил переходами в Россию и Китай... и только сейчас можно сказать сделал выбор в пользу карьеры , а не денег

      1
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > 3ton 27 августа 2018, 08:37

      Вроде как правда, но Витсель в сборной был и когда за Зенит играл, и из Китая его приглашали...получается и денег заработал, и карьера футбольная не самая неудачная!!!

      3
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > ВикторВВ 27 августа 2018, 08:59

      Ну отчасти правда. Загубили лишь тем, что играли в низкоуровневом чемпионате, а игре против слабых команд свой уровень игры точно не поднимешь. Но в целом они как профессионалы хорошо себя показали. На Халке вообще вся игра в атаке строилась.

      0
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > 3ton 27 августа 2018, 12:52

      Он хотя бы играл и играет до сих пор на хорошем уровне, и это было его личное решение переходить в Зенит и уезжать в Китай... кстати «загубленный» в Зените, мог из Питера перейти в Ювентус, но он сам выбрал деньги на тот момент. Лучше поговорим о команде симулянтов, и сколько добротных карьер, загубила она, один Глеб, чего стоит!

      -1
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      Рейтинг: +1351

      15112007 27 августа 2018, 07:28

      Крутяк Витсель!

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 27 августа 2018, 07:09

      Молодец! Продолжай в том е духе и будешь как Дзюба))

      3
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