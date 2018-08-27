Витсель забил через себя в дебютном матче в Бундеслиге

Накануне состоялся матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Игра завершилась с счетом 4:1.

Полузащитник дортмундцев Аксель Витсель отличился забитым голом в дебютном для себя матче за команду в Бундеслиге. Экс-футболист «Зенита» сыграл на добивании у чужих ворот, пробив в падении через себя.

Всего на счету Витселя два гола в двух играх за «Боруссию». Ранее он отличился в игре Кубка Германии против «Гройтер Фюрт» (2:1).