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    Попов: «Спартак» должен был крупнее обыгрывать «Динамо»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов дал комментарий после матча пятого тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Болгарин недоволен итоговым счетом.

    «Мы с первых минут пошли в атаку и забили два быстрых гола. Думаю, именно это и стало ключевым событием матча. Победа абсолютно заслуженная, но «Спартак» должен был побеждать крупнее. Считаю, что эта игра – самая лучшая у нас в сезоне на данный момент. Мы много атаковали, били по воротам, создавали моменты. У нас многое получалось на поле.

    После перерыва «Динамо» пошло отыгрываться, мы стали действовать на контратаках, только не удавалось их довести до логического завершения, где-то допускали ошибки сами. Гол Владимира Рыкова – случайность, к сожалению. Вратарь допустил ошибку, но ничего страшного нет. Он молодой вратарь и набирается опыта. Главное, «Спартак» победил», – сказал игрок.

    Спартаковцы лидируют в таблице.

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    Источник: Р-Спорт

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    26.08.2018 08:06
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 11:20

      Ох уж эти неиспользованные моменты.

      3
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      Рейтинг: +103

      никорос 27 августа 2018, 09:03

      совершенно верно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 26 августа 2018, 17:45

      да пофиг на счет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 26 августа 2018, 14:41

      Да побеждать должны были реально с более крупным счётом.Моментов создали достаточно.Опять же судьи чистого гола лишили.Тут Ивелин прав.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 12:25

      может быть и должен но получилось как получилось. спасибо и на этом. главное победа и три очка!

      6
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      Рейтинг: +5072

      Т34 26 августа 2018, 12:22

      Игра Спартака понравилась, похоже начинают просыпаться. Но забивать надо. Думаю, что это придет, раскачка заканчивается. Но если сравнивать начало прошедшего сезона, то наблюдается положительная динамика. И не важно, что не сыпятся голы градом, главное набираются очки.

      3
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      Рейтинг: +2726

      a_who 26 августа 2018, 11:34

      Заслуженная победа ! а голы пропущенные даже и случайно держат в тонусе.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 августа 2018, 10:55

      победа есть а следующие голы оставьте для т. зины

      5
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 26 августа 2018, 08:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ещё один обкормленный желудями с бромантаном вперемешку пиТарасовский зазнайка со своими нелепыми понтами вылез.)))

      Ржу, не могу, свиньи, такие свиньи.)))

      -4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > gol_kak_sokol 26 августа 2018, 10:57

      он ржать то не умеет гогочет как гусь в мусорном баке

      7
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      Рейтинг: +210

      azar80 > Shotlandets86 26 августа 2018, 11:15

      Курить завязывай тогда на ха-ха пробивать не будет

      5
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > gol_kak_sokol 26 августа 2018, 11:24

      Идиоты, к моему величайшему сожалению, в вашем стане поголовно, поэтому и правду так тяжело воспринимаете. Огнетушитель к жопе приложи.)))

      -1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Полная Канистра 26 августа 2018, 11:25

      Читай ответ выше. Не буду утруждать твою головушку и так туго соображает.)))

      -2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > azar80 26 августа 2018, 11:26

      Ай-ай, не стыдно свои пригрешения на других проецировать?

      Хотя, могу тебя понять, без дудки на свинтак больно смотреть.)))

      -1
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