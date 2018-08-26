Попов: «Спартак» должен был крупнее обыгрывать «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов дал комментарий после матча пятого тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Болгарин недоволен итоговым счетом.

«Мы с первых минут пошли в атаку и забили два быстрых гола. Думаю, именно это и стало ключевым событием матча. Победа абсолютно заслуженная, но «Спартак» должен был побеждать крупнее. Считаю, что эта игра – самая лучшая у нас в сезоне на данный момент. Мы много атаковали, били по воротам, создавали моменты. У нас многое получалось на поле.

После перерыва «Динамо» пошло отыгрываться, мы стали действовать на контратаках, только не удавалось их довести до логического завершения, где-то допускали ошибки сами. Гол Владимира Рыкова – случайность, к сожалению. Вратарь допустил ошибку, но ничего страшного нет. Он молодой вратарь и набирается опыта. Главное, «Спартак» победил», – сказал игрок.

Спартаковцы лидируют в таблице.

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