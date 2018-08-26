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Попов: «Спартак» должен был крупнее обыгрывать «Динамо»

26 августа 2018, 08:06
16

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов дал комментарий после матча пятого тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Болгарин недоволен итоговым счетом.

«Мы с первых минут пошли в атаку и забили два быстрых гола. Думаю, именно это и стало ключевым событием матча. Победа абсолютно заслуженная, но «Спартак» должен был побеждать крупнее. Считаю, что эта игра – самая лучшая у нас в сезоне на данный момент. Мы много атаковали, били по воротам, создавали моменты. У нас многое получалось на поле.

После перерыва «Динамо» пошло отыгрываться, мы стали действовать на контратаках, только не удавалось их довести до логического завершения, где-то допускали ошибки сами. Гол Владимира Рыкова – случайность, к сожалению. Вратарь допустил ошибку, но ничего страшного нет. Он молодой вратарь и набирается опыта. Главное, «Спартак» победил», – сказал игрок.

Спартаковцы лидируют в таблице.

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Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Попов Ивелин
Комментарии (16)
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Shotlandets86
1535260180
Ещё один обкормленный желудями с бромантаном вперемешку пиТарасовский зазнайка со своими нелепыми понтами вылез.))) Ржу, не могу, свиньи, такие свиньи.)))
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VVM1964
1535265075
Счет по игре 3-0 . Нам забили нелепейший глупый гол и у Промеса отобрали чисто забитый . Но имеем то , что имеем - 3 очка и это главное .
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Полная Канистра
1535270131
победа есть а следующие голы оставьте для т. зины
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a_who
1535272451
Заслуженная победа ! а голы пропущенные даже и случайно держат в тонусе.
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Т34
1535275353
Игра Спартака понравилась, похоже начинают просыпаться. Но забивать надо. Думаю, что это придет, раскачка заканчивается. Но если сравнивать начало прошедшего сезона, то наблюдается положительная динамика. И не важно, что не сыпятся голы градом, главное набираются очки.
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OfaZavr
1535275510
может быть и должен но получилось как получилось. спасибо и на этом. главное победа и три очка!
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Мары
1535283684
Да побеждать должны были реально с более крупным счётом.Моментов создали достаточно.Опять же судьи чистого гола лишили.Тут Ивелин прав.
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piligrim1986
1535294739
да пофиг на счет
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никорос
1535349806
совершенно верно
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zigbert
1535358027
Ох уж эти неиспользованные моменты.
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